شامبرلين يقود أرسنال لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على كريستال بالاس على استاد الامارات مستفيدا من ثنائية الشاب أليكس أوكسليد شامبرلين يوم الأحد.

وسيبقى أرسنال في الصدارة على الأقل حتى يلتقي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مع تشيلسي صاحب المركز الثالث على استاد الاتحاد اليوم الاثنين في مباراة قمة.

ولدى أرسنال 55 نقطة من 24 مباراة متقدماً بنقطتين على سيتي وخمس نقاط على تشيلسي. ويأتي ليفربول في المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعدما تعادل 1-1 مع وست بروميتش البيون في وقت سابق يوم الاحد.

وبقي بالاس الذي تطور مستواه منذ تعيين المدرب توني بوليس في نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط.

وقال ارسين فينجر مدرب أرسنال "كريستال بالاس لعب بتنظيم كبير وكان لديه رغبة في الوصول إلى هدفه. إنه فريق قوي من الناحية البدنية وكنا في حاجة إلى استغلال الفرص المتاحة وهو ما حدث بالفعل".

وقدم اوكسليد شامبرلين عرضاً قوياً في أول مباراة يدخل فيها التشكيلة الأساسية لأرسنال بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وسجل أوكسليد شامبرلين هدفه الأول في الموسم عندما سدد كرة قوية في الدقيقة 47 وأضاف الهدف الثاني بعد تبادل الكرة مع اوليفييه جيرو في الدقيقة 73.

وقال أوكسليد شامبرلين البالغ عمره 20 عاماً لشبكة "سكاي سبورتس": "لم أكن أشارك منذ فترة ومن الرائع أن أحرز هدفين مع عودتي وأساعد الفريق على الفوز".