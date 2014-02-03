صحيفة إسبانية تحمل ميسي مسؤولية الهزيمة أمام فالنسيا

حمَّلت صحيفة "آس" الإسبانية، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مسؤولية هزيمة فريقه بهدفين مقابل ثلاثة أمام "فالنسيا"، والتي أقيمت مساء السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليغا".

وأرجعت الصحيفة الإسبانية سبب هزيمة فريق "البلاوغرانا" في عقر داره أمام فالنسيا، إلى الفرصة الثمينة التي أهدرها اللاعب الأرجنتيني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من المباراة التي تجرع فيها فريق "برشلونة" مرارة الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد الأولى أمام أتلتيك بلباو (صفر-1) في ديسمبر الماضي في إقليم الباسك.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن اللاعب الأرجنتيني كان بإمكانه تعديل النتيجة، حينما قاد هجمة منظمة توغل خلالها إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يتهاون بها مسدداً إياها إلى جوار القائم الأيسر البعيد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنّ "ميسي" قد فشل في إنقاذ فريقه برشلونة من الهزيمة الأولى على أرضه ملعب "كامب نو" هذا الموسم، لافتة في الوقت ذاته إلى أنّ الفرصة المحققة التي أضاعها اللاعب الأرجنتيني كانت كفيلة في تفادي فريق "برشلونة" للهزيمة الأولى له في عقر داره أمام فالنسيا منذ عام 2003.