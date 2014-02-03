عمان تنسحب من سباق الترشح لاستضافة آسيا 2019

سحبت سلطنة عمان طلبها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2019 لكرة القدم.

وأكد خالد البوسعيدي، رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، أن "الرغبة كانت موجودة للسلطنة ممثلة في اتحاد الكرة باستضافة ذلك الحدث الآسيوي الكبير، لكنه يؤسفنا أن نعلن عدم المضي قدما في موضوع طلب الاستضافة".

وأرجع سبب ذلك "لإتاحة الفرصة والمجال أمام الدول الشقيقة الأخرى وعدم منافساتها في هذا الجانب".

من جانب آخر، قرر الاتحاد العماني عدم التجديد للفرنسي فيليب مدرب المنتخب الأولمبي، والتعاقد مع المحلي رشيد جابر لقيادة المنتخب العماني للشباب في نهائيات كأس آسيا.