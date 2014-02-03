نادٍ إنجليزي يعلن تعاقده مع رونالدو وميسي وبيل

فوجئ عشاق نادي كرولي تاون، بتغريدة زائفة على الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن من خلالها النادي عن تعاقده مع ثنائي نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وزميله الويلزي غاريث بيل، إضافة إلى مهاجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفاجأ مسؤولو نادي كرولي تاون، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، عشاق ناديه بإعلانه التعاقد مع اللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وزميله بالفريق الملكي، الويلزي غاريث بيل، إضافة إلى اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر الفريق الإنجليزي عبر حسابه الرسمي "صورة" تجمع قمصان اللاعبين الثلاثة، معلقا عليها: "نحن على استعداد كبير لضم العديد من اللاعبين في اليوم الأخير، لقد استطعنا فقط الظفر بخدمات ميسي ورونالدو وبيل، للاستعلام يرجى الاتصال بنا؟".

وعلقت صحيفة "الميرور" على هذه التغريدة، مؤكدة أن النادي الإنجليزي قد قام بالإعلان عن الصفقات الخيالية، بعد الإصرار الشديد من جانب جماهير النادي على معرفة التعزيزات التي سيقوم بها النادي في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.