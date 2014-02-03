نيمار يدافع عن قانونية انضمامه إلى برشلونة

دافع لاعب كرة القدم البرازيلي اليوم الاثنين عن قانونية صفقة انضمامه إلى برشلونة، ووصف كل ما نشر عن علاقته بالتعاقد بأنه "فضائح"، كما طلب من والده ووكيل أعماله أن يعود إلى المدينة الإسبانية كي يدعمه في عودته من الإصابة.

ولجأ نيمار إلى حسابه على شبكة (إنستغرام) ليتحدث عما يشعر به حالياً، وتوجه بالحديث إلى أبيه قائلا: "عد إلى إسبانيا، أفتقدك! في غضون أيام سأعود للعب وأحتاج إليك هنا"، إلى جانب صورة تجمعهما متعانقين.

ويمر اللاعب البرازيلي بالمرحلة الأخيرة من تعافيه من التواء في الكاحل، واستغل مواقع التواصل الاجتماعي لكسر صمته حول الجدل واسع النطاق الذي تسببت فيه صفقته، التي أدت كذلك إلى استقالة ساندرو روسيل من رئاسة نادي برشلونة.

وكتب اللاعب: "لقد صمت حتى الآن. لكن لا يمكنني أن أواصل سماع هذه الكمية من الأمور عن صفقتي. أعتذر إليك أبي لأنني سأعصيك للمرة الأولى، لكنني سأتحدث".

ووصف نيمار بـ"الفضائح" ما نشره العديد من الصحف عن صفقته، وأكد أنه اكتشف أن لديه "عددا كبيرا من الأصدقاء غير الحقيقيين".

في المقابل أعرب اللاعب عن إعجابه بوالده، الذي طاله الجدل هو الآخر.

وتابع: "أريد أن أشكرك على الطريقة التي أدرت بها مسيرتي، والشركات التي أسستها من أجل عملي، والطريقة التي اعتنيت فيها بعائلتنا. إنها مسألة وقت حتى يعرفوا أنك لم تفعل شيئا سيئا. فقط كنت والداً بمعنى الكلمة. إنني أحبك، ونحن معا".