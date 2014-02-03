يوفنتوس يحسم القمة مع الإنتر.. ويعزز صدارته

حسم يوفنتوس المتصدر وبطل الموسمين الماضيين القمة مع ضيفه إنترميلان 3-1، أمس الأحد، في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده الى 59 نقطة وابتعد 9 نقاط عن مطارده روما الذي تأجلت مباراته مع ضيفه بارما بسبب الامطار الغزيرة، فيما وقف رصيد إنترميلان عند 33 نقطة وتراجع الى المركز السادس.

وعلى ملعب يوفنتوس، تقدم فريق "السيدة العجوز" في ربع الساعة الاول بعدما رفع الاختصاصي اندريا بيرلو كرة بينية عالية ارتقى لها السويسري ستيفان ليشتشتاينر وتابعها برأسه في مرمى الحارس الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش (15).

وفي الشوط الثاني حصل يوفنتوس مبكرا على ركلة ركنية تابعها المدافع الدولي جورجو كيليني بيمناه في الشباك مسجلا الهدف الثاني لاصحاب الارض (47).

وقضى التشيلي ارتورو فيدال على احلام انتر ميلان بتسجيله الهدف الثالث بمجهود فردي من داخل المنطقة (55).

وقلص البرتغالي رولاندو دي فونسيكا المولود في الرأس الاخضر الفارق لانتر ميلان مستفيدا من ركلة ركنية (72).

وعلى ملعب اتليتي اتزوري ديتاليا، هز اتالانتا برغامو عرش ضيفه نابولي صاحب المركز الثالث ووصيف بطل الموسم الماضي حين هزمه 3-صفر ووقف رصيد الخاسر عند 44 نقطة.

وعجز نابولي عن هز شباك مضيفه في الشوط الاول رغم المحاولات المتكررة فدفع الثمن هدف السبق في بداية الثاني الذي جاء من تسديدة بعيدة المدى اطلقها الارجنتيني جيرماين دينيس بعدما تلقى خارج المنطقة كرة من مواطنه مكسيميليانو موراليز (47).

ولم يلتقط نابولي الاشارة ويستخلص العبرة من الهدف الاول لدينيس الذي امضى فترة غير قصيرة مع الاندية الايطالية قسم منها مع نابولي بالذات قبل ان ينتقل الى اودينيزي ثم الى فريقه الحالي، وجاء الهدف الثاني عبر نفس اللاعب لكن هذه المرة من داخل المنطقة (64).

وقضى موراليز على أي أمل لنابولي بالتعويض من خلال تسجيله الهدف الثالث مستفيدا من كرة وصلته من رأس دينيس بطل اللقاء بدون منازع (70).

وعلى ملعب مارك انطونيوي بنتيغودي، استعاد لاتسيو المركز التاسع بعد فوزه على مضيفه كييفو 2-صفر.

وزار لاتسيو شباك مضيفه في وقت مبكر بعد ان مرر الستغالي الشاب كيتا بالديه دياو (18 عاما) كرة عرضية الى انطونيو كاندريفا داخل المنطقة تابعها الاخير من مسافة قريبا في اعلى الزاوية اليمنى (6).

وعزز لاتسيو تقدمه في الشوط الثاني بهدف ثان بقذيفة من كيتا (70).

وفي لقاء بين الوافدين الى النخبة ساسوولو وضيفه هيلاس فيرونا على ملعب تشيتا دي كولوري، تمكن الاخير من العودة الى المركز الخامس بفوزا 2-1 مستفيدا من خسارة انتر ميلان.

وقدم المدافع المخضرم توماس مانفريدي (33 عاما) هدية مجانية للضيوف بتسجيله خطأ في مرمى فريقه (50).

وضاعف هيلاس فيرونا غلته في الدقائق الاخيرة بالهدف الثاني بصاروخ من الدولي السابق لوكا طوني (86) قبل ان يقلص ساسوولو الفارق في الوقت بدل الضائع من ضربة رأس لانطونيو فلورو فلوريس (90+2).

ورفع هيلاس فيرونا رصيده الى 35 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على انتر ميلان، وايضا على تورينو الذي تعادل امس مع مضيفه ميلان 1-1.

وعلى ملعب انجلو ماسيمو وفي اطار الصراع بين فرق القاع، تعادل كاتانيا مع ضيفه ليفورنو 3-3.

ووضع السويسري من اصل نيجيري اينوسنت ايميغارا ليفورونو في المقدمة بعد هجمة مرتدة ومجهود كبير داخل المنطقة انهاه بزرع الكرة في شباك الحارس البرتو فريزون (50).

ورد كاتانيا في وقت مناسب عبر الارجنتيني غونزالو برغيسيو الذي تلقى كرة داخل المنطقة تابعها من زاوية ضيقة في الشباك (61).

وأعاد البرازيلي باولو سيرجيو بيتانين التقدم للضيوف بعد حصول ايميغارا على ركلة جزاء تسبب بها الحارس فريزون (72)، لكن كاتانيا رد مرة ثانية وباسرع وقت بعد ركنية ومتابعة يسارية من الارجنتيني بابلو بارينتوس (75).

ونجح ايميغارا في توجيه ضربة ثانية من داخل المنطقة مسجلا الهدف الثالث لفريقه (78)، لكن الرد الثالث لكاتانيا جاء في وقته عبر ارجنتيني ثالث هو سيرخيو الميرون الذي انهى بنجاح عرضية من مواطن رابع هو ماريانو ايتزكو (88).

وانتقل ليفورنو الى المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة مقابل 15 لكاتانيا الذي تمسك بجدارة بذيل الترتيب وله 15 نقطة.

وتختتم المرحلة غدا بلقاء جنوى مع سمبدوريا.