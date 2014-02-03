صحافي إسباني يتراجع عن اتهاماته ضد رئيس ريال مدريد

تقدم الصحافي، خافيير بوش، من إذاعة (راديو كتالونيا 1)، اليوم الاثنين باعتذار وسحب اتهامه لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يقف وراء بدء الجدل الذي ارتبط بصفقة تعاقد برشلونة مع اللاعب البرازيلي نيمار.

وأصدر بوش بيانا أوضح فيه أن الأمر الوحيد الذي قام به كان نقل شعور مجلس إدارة برشلونة.

وقال: "معلومتي كانت تشير إلى الاقتناع الموجود لدى مسؤولي برشلونة".

وبدأ ريال مدريد في 28 يناير الماضي دعوى ضد الصحافي، بعد أن أكد أن بيريز حرض على تسيير بلاغ ضد ساندرو روسيل، الذي استقال من رئاسة برشلونة بسبب ما أثير عن وجود مخالفات في صفقة نيمار.

وبحسب المعلومة المعلنة، فقد استخدم بيريز علاقاته السياسية مع رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسيه ماريا أثنار، وألبرتو رويز جاياردون وزيره للدفاع من أجل تحريك الدعوى.

ورد رئيس ريال مدريد على هذا الاتهام بطلب اعتذار من الصحافي في نفس الوسيلة الإعلامية التي نشر فيها معلومته، الأمر الذي حدث مؤخراً.

وأكد الصحافي: "إنها كلمات قيلت بمكر، بشكل غامض وموحٍ ودون تحديد. إذا كانوا هم (أعضاء مجلس إدارة برشلونة) لم يلجؤوا لإعلانه، فلابد أنهم لا يملكون أدلة، ولهذا لم يكن علي أن أفعل ما فعلت"، مضيفا "أنا لا أتهم السيد فلورنتينو بيريز بشيء".