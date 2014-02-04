الدوري المصري: الداخلية يفجر المفاجأة ويهزم الأهلي

مني الأهلي المصري حامل اللقب بخسارته الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعثره 1-صفر أمام مضيفه الداخلية، ليفقد تصدره للمجموعة الأولى يوم الاثنين لصالح المقاولون العرب المتألق.

وبعدما حقق الأهلي أربعة انتصارات متتالية ودون أن يدخل مرماه أي هدف خسر أمام المقاولون يوم الخميس الماضي 2-1 قبل أن يتعثر أمام الداخلية الذي لم يكن قد حقق أي فوز هذا الموسم قبل هذه المباراة.

وسجل أحمد تمساح مهاجم منتخب مصر هدف الداخلية والمباراة الوحيد في الدقيقة 19 بعدما تلقى تمريرة بينية وتفوق بسرعته على مدافعي الأهلي وسدد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء في مرمى الحارس شريف إكرامي.

ورغم استحواذ الأهلي على الكرة معظم فترات المباراة فإنه بدا عاجزا عن تشكيل الخطورة اللازمة أمام مرمى الداخلية وفشل لأول مرة هذا الموسم في هز شباك منافسه.

وقال علاء عبدالعال مدرب الداخلية "الحمد لله ربنا عوضنا بفوز ثمين على الأهلي بطل إفريقيا. استطعت توظيف اللاعبين بطريقة جيدة. الحمد لله أن التوفيق كان بجانبنا."

وتجمد رصيد الأهلي عند 12 نقطة من ست مباريات متأخرا بنقطتين عن المقاولون الذي تصدر مجموعته بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في وقت سابق يوم الاثنين وتغلب 3-1 على الجونة، بينما أصبح رصيد الداخلية سبع نقاط في المركز السابع.

وتقدم محمد سالم بهدف للمقاولون في الدقيقة الثالثة، وأدرك النيجيري مينوسو بوبا التعادل للجونة بعدما سجل هدفا في مرمى فريقه القديم قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأضاف محمد فضل مهاجم الأهلي السابق الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 71 قبل أن يختتم صاحب الأرض بعدها بدقيقتين الثلاثية عن طريق محمد فاروق المرشح للانتقال إلى بازل السويسري في نهاية الموسم الجاري.

وتقدم الاتحاد السكندري إلى المركز الرابع برصيد عشر نقاط بعد فوزه 2-1 على مضيفه غزل المحلة.

وتقدم غزل المحلة بهدف بعد مرور 13 دقيقة عن طريق محمود بازيد من ركلة حرة وأدرك أحمد شرويدة التعادل للاتحاد بضربة رأس في الدقيقة 27 قبل أن يسجل علاء كمال هدف الفوز للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وتجمد رصيد المحلة عند أربع نقاط في المركز التاسع، متقدماً بفارق الأهداف على الجونة صاحب المركز العاشر وقبل الأخير.

وتراجع مصر المقاصة إلى المركز الخامس برصيد عشر نقاط بعد تعادله بدون أهداف مع الوافد الجديد الرجاء الذي يملك خمس نقاط.