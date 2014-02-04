العراقي عدنان حمد مدرباً لبني ياس الإماراتي

أعلن نادي بني ياس سابع الدوري الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع العراقي عدنان حمد مدربا له حتى نهاية الموسم بديلا للاوروغوياني خورخي داسيلفا.



وكان بني ياس أعلن اليوم أيضا إقالة داسيلفا بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارته إثر الخسارة أمام النصر صفر-2 أمس في مباراة مقدمة من المرحلة 18 من الدوري الاماراتي.



وستكون المهمة الاولى لعدنان حمد المدرب السابق لمنتخبي العراق والاردن، مع فريقه الجديد في مواجهة القادسية الكويتي والذي يستضيفه بني ياس، السبت المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لملحق دوري أبطال آسيا.

