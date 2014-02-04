بيكيه: رونالدو يستحق الكرة الذهبية

أشاد مدافع نادي برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، بمهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مُؤكدًا أحقيته بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية التي منحها له الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، كأفضل لاعب في العالم لعام 2013.

وأبدى قلب دفاع فريق "البلاوغرانا" سعادته البالغة لفوز زميله السابق في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة الكرة الذهبية بعد ما وصفه بـ"المعاناة الطويلة".



وأكّد "بيكيه" في تصريحات لمجلة "غوت داون" الإسبانية، بأنّه لم يتفاجأ عندما تم الإعلان عن فوز "رونالدو" بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، والتي منحها له الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وأشار مدافع المنتخب الإسباني، إلى أنّ زميله السابق في مانشستر يونايتد، يمتلك الرغبة في تحقيق كل شيء، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يتطلع دومًا لتحسين مستواه بشكل متواصل من أجل حصد الألقاب الفردية والجماعية.



وأوضح "بيكيه" بأنّ "رونالدو" قد عانى كثيرًا من أجل تحقيق هذه الجائزة، مضيفًا بأنّ الدموع التي ذرفها في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية بمقر "فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية هي دليل قاطع على أن اللاعب البرتغالي كان مهتماً جداً بنيل تلك الجائزة.



وعن علاقته بالمدير الفني الأسبق لفريق برشلونة الإسباني، بيب غوارديولا، اعترف اللاعب الذي أطفأ شمعته 27 قبل يومين، بأنّ علاقته بمدرب نادي بايرن ميونخ حالياً كانت "متقلبة".



ونفى "بيكيه" بشكلٍ قاطعٍ ما تردد في الصحافة الإسبانية، حول قرار كان قد اتخذه "غوارديولا" بالتخلي عن المدافع الدولي الإسباني، جيرارد بيكيه، بسبب تصرفات المثيرة للجدل وظهوره المستمر في الإعلانات وارتباطه الدائم بالمطربة الكولومبية شاكيرا، ناهيك عن تراجع مستواه في العام الأخير للمدرب الإسباني؛ لكنه أقرَّ بأن علاقته كانت معه "متقلبة".