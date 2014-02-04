تشيلسي يسقط "سيتي" ويبقي أرسنال في الصدارة

حقق تشيلسي صاحب المركز الثالث فوزاً ثميناً على مضيفه مانشستر سيتي وصيف بطل الموسم الماضي 1-صفر اليوم الاثنين في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة وبات يتخلف بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، مقدماً هدية لأرسنال الذي بقي في الصدارة بفارق نقطة عنهما.

على ملعب الاتحاد وأمام أكثر من 47 ألف متفرج، كانت المحاولة الجدية الأولى في وقت مبكر من جانب تشيلسي عبر البلجيكي أدين هازار انقض عليها الحارس جو هارت (7)، وفشل العاجي يايا توريه في متابعة كرة خطرة أمام باب مرمى الحارس التشيكي بيتر تشيك (12)، ومرر الإسباني خيسوس نافاس كرة عرضية إلى توريه أطلقها قوية من خارج المنطقة علت العارضة بقليل (16).

ومرر توريه نفسه عرضية خلفية إلى الإسباني دافيد سيلفا تابعها جانبية من مسافة قريبة مسحت أسفل القائم الأيمن وخرجت (17)، ونفذ البرازيلي دافيد لويز مدافع تشيلسي ركلة حرة ذهبت بعيدا (21)، وتسديدة للبوسني ادين دزيكو بجانب القائم الأيمن لمرمى تشيلسي (22).

وأهدر البرازيلي راميريش فرصة نادرة لا تتكرر لافتتاح التسجيل في هجمة مرتدة قادها 4 لاعبين من تشيلسي ضد مدافع واحد وأرسل البرازيلي ويليان دا سيلفا الكرة إلى مواطنه الذي سددها في جسم الحارس جو هارت وارتدت إلى ويليان أعادها خلفية فذهبت بعيدا (28).

ودفع مانشستر سيتي الثمن من هجمة مرتدة ثانية قادها راميريش وأرسل الكرة إلى هازار في الجهة اليمنى فأعادها له الأخير سددها البرازيلي في أحد المدافعين فارتدت إلى الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش الذي أطلقها أرضية قوية من حافة المنطقة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى جو هارت (32).

وأهدر دزيكو من دون رقابة فرصة ثمينة لإدراك التعادل بعدما وصلته كرة عرضية من نافاس أصلحها لنفسه وتابعها بيمناه طارت عالية دون عنوان (41)، وهرب هازار في الجهة اليسرى وعكس كرة خطرة وصلت إلى الكاميروني صامويل إيتو في عارضة مرمى هارت (44).

وفي الشوط الثاني، مرت رأسية دزيكو بجانب القائم الأيسر لمرمى تشيك (47)، ورد إيفانوفيتش بتسديدة جانبية أبعدها جو هارت بقبضتيه (49)، وأخرى من يايا توريه انحرفت عن القائم الأيمن وضاع التعادل (51)، وأصاب الصربي نيمانيا ماتيتش القادم من بنفيكا البرتغالي إلى تشيلسي المقص الأيسر لمرمى هارت (53).

ونفذ ألكسندر كولاروف ركلة حرة فوق خشبات مرمى تشيلسي (61)، وأصاب غاري كاهيل القائم الأيسر لمرمى مانشستر من متابعة رأسية لكرة رفعت من ركلة ركنية (66)، وسنحت عدة فرص لكلا الطرفين في الدقائق الخمس التالية، وبرع تشيك في صد كرة نفذها دافيد سيلفا من ركلة حرة (72)، وأضاع سيلفا نفسه بجانب القائم تىيمن (75).

وكاد راميريش ينهي المباراة بالهدف الثاني بعد تمريرة بينية من هازار انقض عليها هارت وخطفها من على قدمه (85) قبل أن تنهيها صافرة الحكم الأخيرة.