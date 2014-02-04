تصفيات كأس آسيا 2015: الأردن إلى النهائيات

بلغ الأردن نهائيات كأس آسيا 2015 المقررة في أستراليا مطلع العام المقبل بفوزه على سنغافورة 3-1 في عقر دار الاخيرة، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من تصفيات المجموعة الاولى.



وسجل ثائر بواب (43) وأحمد هايل (58) ويوسف رواشدة(90+2)أهداف الاردن، وخيرول عمري (84 من ركلة جزاء) هدف سنغافورة.



ورفع الأردن رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني وراء عمان التي ضمنت التأهل سابقا برصيد 11 نقطة، في حين تملك سوريا 4 نقاط فقط قبل الجولة الاخيرة من التصفيات.



ويعتبر تأهل الأردن السابع لمنتخب عربي في النهائيات القارية المقبلة بعد سلطنة عمان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات، فيما يعتبر النشامى المنتخب 13 في النهائيات التي تأهلت إليها أيضاً مع منتخبات اليابان (حاملة اللقب)، استراليا (المنظمة)، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية (بطلة كأس التحدي لعام 2012)، ايران واوزبكستان.



ولا تزال فرصة العراق سانحة بالتأهل ثانياً خلف المنتخب السعودي، لكنه يحتاج للفوز في مباراة الجولة الأخيرة يوم الخامس من الشهر المقبل في دبي أمام الصين التي تحتل حالياً المركز الثاني بـ 8 نقاط مقابل 6 للعراق.



ويملك منتخب فلسطين فرصة التأهل ولأول مرة الى النهائيات الآسيوية، لكن هذا التأهل سيكون مرتبطاً بفوزه ببطولة كأس التحدي التي ستقام في جزر المالديف، بينما يملك منتخبا لبنان وسوريا فرصة المنافسة كأفضل ثالث من بين المجموعات الخمسة.



ويعتبر تأهل المنتخب الأردني إنجازاً جديداً يحسب للمدرب المصري حسام حسن الذي علمت "فرانس برس" أنه سيبقى في منصبه حتى نهائيات الكأس الآسيوية القادمة.



وكان حسام حسن الذي بدأ مهمته مع الكرة الاردنية منتصف العام الماضي خلفاً للعراقي عدنان حمد قاد النشامى الى الملحق العالمي المؤهل الى نهائيات كأس العالم (مونديال البرازيل 2014) قبل الوداع امام الأورغواي ،كما قاد حسن منتخب النشامى لنهائي بطولة غرب آسيا في قطر مطلع الشهر الماضي.



يذكر أن المنتخب الاردني يملك تجربتين مثيرتين في نهائيات كاس آسيا، حيث سجل في ظهوره الأول بالصين عام 2004 انجازا ببلوغ دور الثمانية بقيادة المدرب الراحل محمود الجوهري بعد ما تجاوز الدور الأول بتعادل مع كوريا الجنوبية والامارات صفر - صفر وفوز على الكويت 2 - صفر قبل وداع دور الثمانية أمام اليابان بركلات الترجيح الشهيرة.



وفي نهائيات كأس آسيا 2011 في الدوحة تجاوز النشامى الدور الأول بتعادل مع اليابان 1 - 1 وفوزين على السعودية 1 – صفر، وسوريا 2 -1 قبل وداع دور الثمانية بخسارة امام اوزبكستان 1 -2.



من جهته بارك الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اتحاد دول غرب اسيا ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم انجاز النشامى، متمنياً له الظهور منافساً على لقب كأس آسيا في استراليا، ومؤكداً أن اتحاد الكرة الاردني لن يدخر جهدا في تقديم مظاهر الدعم والمساندة للمنتخب قبل حلول نهائيات كأس آسيا.