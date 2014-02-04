رئيس الهلال: سنرضي جماهيرنا حتى لو حقق النصر الدوري

أكد رئيس نادي الهلال السعودي الأمير عبدالرحمن بن مساعد صعوبة استمرار فريقه في تحقيق بطولة كأس ولي العهد للمرة السابعة على التوالي، مشيراً إلى أن جماهير ناديه سترضى في حال فاز الفريق في مبارياته المتبقية في الدوري حتى وإن حقق لقبها النصر, وقال عبر تصريح صحافي: "كلي ثقة بأن تكون الجماهير الهلالية راضية عن الفريق في حال حقق الفوز في المباريات المتبقية في الدوري.. حتى وإن حقق النصر اللقب.. ولن أوضح ما هي الأسباب خلف رضاهم رغم خسارة اللقب".

وأثنى رئيس الهلال على عمل مدرب الفريق سامي الجابر, وقال: "الجابر نجح في أول مهمة له.. وعمله يحتاج الصبر لكي نجني الثمار عبر مدرب يعد أبناً من أبناء النادي.. نحن في الإدارة وأعضاء الشرف راضون عن عمل الجهاز الفني الذي يشهد تطوراً ملحوظاً".

وأضاف: "هناك من يتمنى فشل الجابر ولن ننظر للأصوات المطالبة بإبعاده لأنها غير مؤثرة.. وهي لم تخرج من أعضاء الشرف".

وراهن الأمير عبدالرحمن بن مساعد على إمكانيات لاعبيه, وقال: "نملك فريقاً شاباً يستطيع المنافسة على الألقاب خلال السنوات الخمس المقبلة.. وهو أحد أهم مكاسبنا هذا الموسم.. بالإضافة إلى وجود جهاز فني مميز استطاع إعداد اللاعبين لياقياً وفنياً كما يجب.. حتى معدل الإصابات انخفض بشكل ملحوظ".

ونفى رئيس الهلال الأنباء الإعلامية التي أكدت أن غياب الكوري كواك عن نهائي كأس ولي العهد بسبب مطالبته بمستحقاته المالية, وقال: "غياب كواك عن النهائي كان بسبب تفاقم إصابته قبل خمس أيام من اللقاء.. وسيكون جاهزاً للقاء الشباب".

وحول كثرة الأحاديث الإعلامية على ناديه هذا الموسم قال: "أتمنى تحري الدقة.. خارجياً لا يتم نشر أي خبر قبل التأكد من ثلاثة مصادر وهنا مع الأسف قد ينشر خبر بدون التأكد منه.. ونحن سنرد فقط على القضايا التي تحتاج إلى رد مثل قضية الحافظ وويسلي".

وحول مستقبل الفريق قال: "لا أعد بتحقيق الألقاب ولكن أعد ببذل كل شيء لصنع فريق قوي وجاهز لسنوات مقبلة بقيادة المدرب".

وحول تجديد عقود لاعبي الفريق عبدالعزيز الدوسري وياسر القحطاني ومحمد الشلهوب قال: "ستكون هناك أخبار جيدة عن عقد اللاعب عبدالعزيز الدوسري.. وبالنسبة لياسر والشلهوب أنا أثق في بقائهما لأنهما من رموز النادي.