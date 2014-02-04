رحيل كاباي يُطيح بمدير الكرة في نيوكاسل

استقال المدير الرياضي لنادي نيوكاسل جو كينير، مساء أمس الاثنين، بعد أيام قليلة من انتقال نجم الفريق صاحب المركز الثامن في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الدولي الفرنسي يوهان كاباي الى باريس سان جيرمان.

وأعلن نيوكاسل في بيان له مساء الاثنين: "بامكان النادي التأكيد أن جو كينير استقال من منصبه بأثر فوري. لن يقوم النادي باي تعليقات أخرى".

ولم يقم كينير (67 عاما) الذي استلم المنصب في يونيو 2013، بالتعاقد مع اي لاعب جديد بطريقة نهائية مكتفيا بضم الفرنسي الاخر لويك ريمي والهولندي لوك دي يونغ على سبيل الاعارة في فترة الانتقالات الصيفية، فيما تخلى في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة عن أبرز نجوم النادي كاباي بعدما كان رفض التخلي عنه الصيف الماضي.

ولم يتعاقد كينير مع اي لاعب لتعويض رحيل كاباي. ومني نيوكاسل بخسارة مذلة امام سندرلاند (صفر-3) السبت الماضي في الدوري المحلي.

