غياب انتقال أي لاعب من الدوري المغربي إلى أوروبا في ميركاتو الشتاء..لم يكن الحدث لأن الفتي المشاكس عادل تاعرابت صنع الحدث في آخر أنفاس الانتقالات الشتوية، حيث أضحى أول مغربي ينتقل الى واحد من أعرق الاندية الأوروبية اي سي ميلان الى نهاية الموسم، مع إمكانية شراء العقد بـ 7 ملايين يورو.. حيث فرصة العمر ليصبح نجما متألقا رفقة النجوم الكبار. ويعيد ملحمة صنعها لاعبون مغاربة تألقوا في سماء الكرة الأوروبية، ونجوم لازالوا يتألقون في الدوريات الأوروبية كبنعطية وعوبادي والزهر والسعيدي.



وفي الوقت الذي أضحى فيه الدوري عاجزا عن تقديم لاعبين كبار تلفت أنظار أوروبا كما كان الشأن قبل سنوات كالزاكي وبودربالة والحداوي والتيمومي وبصير.. يبرز جيل عادل تاعرابت ونور الدين امرابط وزكرياء الأبيض.. ليعلن عن نفسه كأسماء وعناوين الميركاتو الشتوي في أوروبا لتضاف للاعبين مغاربة وعرب يصنعون فصول التألق في الملاعب الاوربية.. وستكون أندية اي سي ميلان الايطالي، ومالقا الاسباني، وفيتيس ارنهايم الهولندي، وباليرمو الايطالي محطات بها سيحاول الوافدون الجدد تمثيل كرة القدم المغربية لاعادة الدفء والأمل للجماهير التي لازلت تبحث عن هوية منتخبها الأول.



في المشهد الأخير لانتقالات اللاعبين يبحث اللاعبون المغاربة عن مساحة جديدة للتألق ضمن أندية أوروبية لاتمنح الفرصة ولاتفتح الابواب الا للمميزين.

