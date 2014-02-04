مورينهو: هازار سيُنافس ميسي ورونالدو

أشاد المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، بالأداء الفني الكبير الذي ظهر به جناح فريقه، البلجيكي إدين هازار، خلال المباراة التي فاز فيها فريق "البلوز" على مضيفه مانشستر سيتي وصيف بطل الموسم الماضي بهدف دون مقابل في ختام الجولة الـ24 من بطولة " البريمير ليغ".



وذكر "مورينهو" في تصريحات لشبكة "إي.سي.بي.إن" الأميركية بأنّ لاعبه "هازار" يستحق لقب أفضل لاعب شاب في العالم، مُؤكداً بأنه سيتنافس بقوة خلال الفترة المقبلة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، على لقب جائزة الكرة الذهبية، التي تُمنح سنوياً لأفضل لاعب في العالم.



وأشار المدرب البرتغالي، إلى أنّ جناح فريق تشلسي، البلجيكي الشاب إدين هازار، يمتلك القدرة الكبيرة على أن يصبح اللاعب الأفضل في العالم، لافتاً إلى أن اللاعب البلجيكي يستطيع الوصول إلى مستوى كل من رونالدو، وليونيل ميسي، بل وحتى التفوق عليهم.



وأكّد المدير الفني لفريق "البلوز" بأنّ اللاعب البلجيكي يحتاج فقط للحفاظ على نفسه داخل الميدان، مُشيراً إلى أنه من النوعية التي يمكنها حسم أي لقاء بسهولة كبيرة.



وأوضح المدرب الاستثنائي قائلاً إنّ "هازار" يملك فرصة كبيرة بالنظر لعمر كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو 29 عاماً، و ميسي 27 عاماً، معتبراً أن اللاعب البلجيكي لايزال شاباً وأمامه 4 أو 5 سنوات ليكون الأفضل في عالم الساحرة المستديرة.