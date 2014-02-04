مورينهو "يُقلل" من فرص فريقه في تحقيق اللقب

قلّل المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، من فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك على الرغم من الفوز الثمين الذي حققه فريق "البلوز" على مضيفه مانشستر سيتي وصيف بطل الموسم الماضي بهدف دون مقابل في ختام الجولة الـ24 من بطولة " البريمير ليغ".



وأبدى المدرب البرتغالي سعادته البالغة عقب الفوز الذي حققه فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، وهي المباراة التي أذاق فيها فريق "البلوز" منافسه سيتي خسارته الأولى على ملعبه "استاد الاتحاد" هذا الموسم.



ولفت المدرب الاستثنائي إلى أنه لا يهدف للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليغ" هذا الموسم، وإنما يسعى لبناء فريق قوي ينافس على البطولة الموسم المقبل.



وأكّد المدير الفني لفريق تشلسي في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأنّ فريق "البلوز" هو الأقل حظًا من بين الفرق الثلاث المرشحة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم.



وقال "مورينهو" في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: "يوجد فارسان كبيران ينافسان على لقب "البريمير ليغ" هذا الموسم- في إشارة إلى فرق أرسنال ومانشستر سيتي- ، أما فريقنا فهو فارس أقل قوة منهما، فالفارس الصغير لا يزال بحاجة للبن كي يتعلم كيفية القفز، ولكنه قادر على دخول سباق المنافسة في الموسم المقبل".

