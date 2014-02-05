إيقاف رونالدو ثلاث مباريات في الدوري الإسباني

سيفتقد ريال مدريد الإسباني خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مبارياته الثلاث المقبلة في الدوري المحلي؛ بسبب حصوله على بطاقة حمراء، الأحد الماضي، امام أتلتيك بلباو (1-1).



وطرد رونالدو في ربع الساعة الاخير بعد اعتدائه على كارلوس غوربيغي، ثم دخوله في عراك مع اندير ايتوراسبي، ما سيحرمه من التواجد مع فريقه في المباريات الثلاث المقبلة ضد فياريال وخيتافي والتشي، لكنه سيتمكن من المشاركة مساء اليوم الاربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس ضد الجار اللدود اتلتيكو مدريد في اعادة لنهائي العام الماضي، وذلك لأن الإيقاف محصور بالدوري ولا يمتد الى مسابقة الكأس لانه لم يصل الى أربع مباريات أو أكثر بحسب القانون.



وستكون المباريات الثلاث المقبلة لرونالدو ضد منافس واحد هو أتلتيكو مدريد إذ سيلتقي الأخير، اليوم الاربعاء ثم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الاربعة وفي الثاني من الشهر المقبل في أول مباراة له بعد انتهاء ايقافه في الدوري.



وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني أنها أوقفت رونالدو لمباراة واحدة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء نتيجة "حركة عنيفة وغير رياضية" ضد ايتوراسبي ثم لمباراتين إضافيتين بسبب الحركة الاعتراضية التي قام بها لحظة خروجه من الملعب.



وهذه المرة الرابعة التي يطرد فيها رونالدو منذ وصوله إلى إسبانيا عام 2009، علما بأن حالة الطرد الأخيرة له قبل مباراة الأحد كانت في نهائي الكأس الموسم الماضي بعد ركله غابي ردا على تدخل قاس من الأخير.

