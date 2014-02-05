الشعلة يخسر من المحرق في بطولة الأندية الخليجية

حقق المحرق البحريني ثلاث نقاط ثمينة على حساب الشعلة السعودي، بالفوز عليه 1-صفر اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني بالرفاع، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة الأندية الخليجية التاسعة والعشرين لكرة القدم.

واستفاد المحرق من النيران الصديقة، بعد أن سجل المدافع سلطان الطميحي هدفا في مرمى فريقه (25).

وبالتالي تصدر المحرق المجموعة التي تضم الشباب الإماراتي، ومن جهته الشعلة السعودي بالمركز الثالث بدون نقاط.

ويشارك في البطولة 12 فريقا بواقع ثلاثة فرق في كل مجموعة، وتقام المنافسات في المجموعات الأربع بنظام الدوري من مرحلتين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.