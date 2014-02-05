الشمس أشرقت .. ما يحجبها هلال

إعلان يا إخوان: الذي مكتوب أدناه، بعد النقطتين والقوسين، حتى القوسين الأخيرين ليس من بنات أفكار الكاتب الفقير إلى ربه.



هي رسالة من عزيز نصراوي، غير كاره للهلال، ومُحب لسامي الجابر. ورأيت أن أنشر رسالته، مثل رسالة القارئ الهلالي الذي قال إن من حق النصر الفرح، كما يفرح الحاصل على منحة القرض العقاري، بعد انتظار 20 عاماً.



(( ..من الأشياء التي لفتت انتباهي أن البعض من جمهور الهلال كان يتوقع أن يقدم النصر العالمي المستوى في نهائي كأس ولي العهد، والزعيم يحرز البطولة..



والحقيقة أن هزيمة الهلال في النهائي من النصر كانت متوقعة وليست غريبة لأن النصر أفضل فنياً ونفسياً، صحيح أن عناصر الفريق الأزرق لا تقل كفاءة عن النصر، لكن مدرب الهلال لم يحسن استثمار إمكاناتهم، لذلك سبب خسارة الهلال من وجهة نظري كانت في الثقة غير المبررة، وغياب مستوى الهلال الحقيقي وكرته الجميلة منذ تقلد سامي الجابر زمام الأمور وسيخسر كل البطولات إن استمر. والثقة التي حصل عليها ليست إلا من مخزون محبته كصاحب إنجازات لناديه إبان كان لاعبا مميزا وإن استمر في التدريب فسيخسر مخزون الحب الذي يحمله الجمهور لأنه يتلاعب بكيان كبير اسمه الهلال.



مبروك للنصر وكل جماهيره الوفية وحظاً أوفر لجمهور الهلال، وهذه الدنيا دول يوم لك ويوم عليك - ويوم الله يكفينا ويكفيكم شرّه.



ويا عالمي حلللللق فووووووق مين قدّك وغيرك سكووووت وحتى الهمس ممنوع هذا يومك متصدر وجايب البطولة قدام الهلال وقالب عليه النتيجة بعد من قدك بهالبلد.



يلوموني فيك يالصفر يالبا لونه وسطعة شكل جمهوره في الملعب..)).

انتهت رسالة الأخ والصديق النصراوي الواعي.

وفي الختام أؤكد للمحترمين أن هناك بعض أطروحات من الطرفين الأصفر والأزرق، نُسبت لي، وأنا من الرخيص من محتواها والله براء. فالإسقاط أو التطاول لا يليق بي.



نقلاً عن "الاقتصادية" السعودية