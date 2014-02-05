النصر السعودي يجدد عقد لاعبه إبراهيم غالب

جددت إدارة نادي النصر عقد لاعب الوسط إبراهيم غالب لخمس سنوات قادمة، تبدأ اعتبارا من بداية فترة التسجيل المقبلة.

ويعتبر غالب أحد أبرز لاعبي النصر منذ سنتين، وساهم بحصول فريقه على بطولة كأس ولي العهد، السبت الماضي، أمام الهلال.. ووقع اللاعب على عقده الجديد مع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي وبحضور وكيل أعماله فيصل الشبرمي ومدير عام كرة القدم سالم العثمان.

وكانت إدارة النصر قد جددت عقد المهاجم محمد السهلاوي والمدافع عمر هوساوي والحارس عبدالله العنزي خلال الشهر الماضي، واقتربت من تجديد المدافع خالد الغامدي والمهاجم حسن الراهب ولاعبي الخبرة عبده عطيف ومحمد نور.

وقدم النصر مستويات لافتة هذا الموسم أعادته من جديد إلى الساحة الرياضية السعودية، بعد غياب دام طويلاً عن البطولات من خلال حصوله على كأس ولي العهد قبل أيام، بالاضافة إلى اقترابه من تحقيق بطولة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الأول بفارق 6 نقاط عن الوصيف الهلال قبل نهاية الدوري بست مراحل.