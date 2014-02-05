بطل أوروبا "يُهدد" جماهيره

وجّه مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، إنذاراً شديد اللهجة لمشجعي الفريق الذين يحملون البطاقات الموسمية لحضور جميع مباريات الفريق على مدار الموسم؛ مُحذرين إياهم من الإحجام المتواصل عن حضور مباريات الفريق.

وبحسب صحيفة "بيليد" الألمانية، فقد هدّد مسؤولو الفريق البافاري مشجعي الفريق بسحب البطاقات الموسمية منهم في حال لم يحضروا إلى ملعب "أليانز أرينا" خلال مباريات فريق في الدوري الألماني لكرة القدم.

ووفقًا للصحيفة الألمانية، فقد حذّر نادي بايرن ميونخ حوالي 5200 من مشجعي الفريق من حاملي هذه البطاقات الموسمية، بسحب تلك البطاقات، في حال لم يحضر حاملها الحد الأدنى من المباريات وهو ثمان مباريات في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وذكرت الصحيفة الألمانية، بأنّ تلك الخطوة قد جاءت بعد أن لاحظ المدير الفني للفريق البافاري، الإسباني بيب غوارديولا، عُزوفاً جماهيرياً منقطع النظير من جانب جمهور فريقه في الآونة الأخيرة.

ويأمل المدرب الإسباني في المحافظة على حماس المدرجات؛ لأن الجمهور يُضفي نكهة خاصة على المباريات، ويُعطي مفعول السحر للاعبين داخل أرضية الملعب في المباريات المختلفة.

يُذكر أن سعر التذكرة الموسمية لمباريات بايرن ميونيخ يبلغ حوالي 140 يورو، وهو سعر زهيد للغاية في ألمانيا نظير حضور 17 مباراة، وهو ما يجعل الطلب عليها مرتفعا في بداية كل موسم.