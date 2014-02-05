بيكهام يشتري نادي ميامي الأميركي لكرة القدم

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن نادي ميامي الأميركي لكرة القدم اليوم أن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام سيصبح المالك الجديد للنادي.

وقال دون جاربر مفوض نادي ميامي في مؤتمر صحافي: "إنه يوم تاريخي لميامي ولكرة القدم. ديفيد اختار ميامي لأنه يؤمن بهذه المدينة الدولية والمتنوعة".

وأكد جاربر أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي يصبح فيها لاعب سابق مالكا لنادي.

ووضع بيكهام، /38 عاما/ الذي اعتزل في صفوف لوس أنجليس غالاكسي الأميركي العام الماضي، بندا في عقده لشراء امتياز اقل من القيمة السوقية بـ25 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة ميامي هيرالد.

وقال بيكهام خلال المؤتمر الصحافي: "إنها فترة مذهلة بالنسبة لي ولعائلتي ولشركائي . أريد أن أكون فريقا يمكننا من خلاله البدء من الصفر . أدرك أن هذه المدينة مستعدة لكرة القدم في الوقت الحالي".

وسبق لنادي ميامي أن أسس فريقا لكرة القدم قبل أن يتم تسريحه في 2002 .

وسيبدأ الفريق الجديد المنافسة في 2017، أو ربما 2016، وهذا الامر يتوقف على الانتهاء من بناء استاد جديد.

