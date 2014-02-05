تاعرابت يصف نفسه بـ"بالوتيلي المغربي"

وصف مهاجم ميلان الايطالي لكرة القدم الجديد الدولي المغربي عادل تاعرابت نفسه ب"بالوتليلي المغربي" لدى تقديمه الى وسائل الاعلام اليوم .

وقال تاعرابت المنتقل الى ميلان على سبيل الاعارة قادما من فولهام الانجليزي: "عندما ابدى ميلان اهتمامه بخدماتي، فكرت: لديهم بالوتيلي الايطالي، والان سيصبح لديهم بالوتيلي المغربي، موضحا ان قدوته في شبابه هو صانع الالعاب الدولي الفرنسي السابق زين الدين زيدان.

وأضاف تاعرابت (24 عاما) الذي نشأ في مرسيليا وانتقل الى فولهام الصيف الماضي على سبيل الاعارة من كوينز بارك رينجرز الانجليزي: "لا زلت شابا ويقولون ان لدي موهبة. منذ فترة طويلة وهم يقولون أنه يتعين علي اللعب في صفوف فريق كبير. الان حققت ذلك واريد ان اظهر قيمتي الحقيقية".

وتابع "التوقيع مع ميلان حلم اصبح حقيقة، سيكون ذلك تحولا كبيرا بالنسبة الي وأنا أتلهف لبداية مشواري مع النادي".

من جهته، اكد مدير ميلان ادريانو غالياني انه شاهد مباريات كثيرة لكوينز بارك رينجرز بفضل صديقه فلافيو برياتوري المالك السابق للنادي، وقال "كنت دائما أسأل عنه وكان دائما لاعبا يعجبني. لم أفهم لماذا لم يظهر موهبته حتى الان على الرغم من انه يقترب من بلوغ سن الخامسة والعشرين، ولكنني متأكد من أنه سيظهر لنا موهبته الحقيقية".

ويأتي التعاقد مع تاعرابت في ظل الزخم الهجومي للنادي اللومباردي حيث يضم فضلا عن بالوتيلي، البرازيليين روبينيو وكاكا والياباني كيسوكي هوندا.

وعلى الرغم من المنافسة التي تنتظر تاعرابت لفرض نفسه اساسيا في التشكيلة، أكد الدولي المغربي "المشاكس" انه يأمل في إقناع المدرب الجديد الدولي الهولندي السابق كلارنس سيدورف أنه يملك "الشىء الكثير ليقدمه للنادي".

واضاف "أتمنى أن يكون ميلان الفريق الذي سأظهر فيه قدراتي وكفاءتي وأن أقدم له كل شىء".

وتابع "ميلان يعقد امالا كبيرة علي ويظهر ذلك من خلال ادراج اسمي على لائحة مسابقة دوري ابطال اوروبا وبالتالي أتمنى ان اكون عند حسن ظنه، لا أقوى على الانتظار لبدء مشواري في الدوري ومواجهة أتلتيكو مدريد الاسباني" في ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويعاني ميلان الامرين في الدوري حيث يحتل المركز العاشر بفارق 30 نقطة عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في العامين الاخيرين، وهو اقال مدربه ماسيميليانو اليغري في منتصف يناير الماضي وعين نجمه السابق سيدورف مكانه.

وبدأ تاعرابت مسيرته الكروية مع لنس الفرنسي قبل ان ينتقل الى توتنهام الانجليزي ومنه الى كوينز بارك رينجرز ثم فولهام من دون ان يفرض نفسه اساسيا في صفوف هذه الفرق باستثناء موسم واحد مع كوينز بارك رينجرز عندما ساهم في صعوده الى الدوري الممتاز قبل موسمين.