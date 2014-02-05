توجه لرفع عدد المنتخبات في كأس آسيا 2019 إلى 24

كشف الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أن هناك توجها لرفع عدد المنتخبات في كأس اسيا 2019 الى 24 بدلا من 16.

وقال سلمان بن ابراهيم في اتصال مع وكالة "فرانس برس" اليوم الاربعاء "هناك توجه برفع عدد المنتخبات في بطولة كأس آسيا الى 24، ولكنها مجرد توصية حاليا ويجب ان تقر رسميا في الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي في ابريل المقبل".

وتابع "يأتي ذلك كجزء من التغيير الذي نقوم به باعادة هيكلة البطولات، فمنها ما اقر وبدأنا به كدوري ابطال اسيا هذا الموسم، ومنها ما ينتظر اقراره في الجمعية العمومية كرفع العدد في كأس اسيا وتغيير نظام الدور الرابع من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم".

واضاف في هذا الصدد "كل التغييرات المتعلقة بالمنتخبات مرتبطة ببعضها البعض، فنحن نتطلع الى امور كثيرة معا كالمسابقات والتسويق والعائدات المالية..".

واوضح "آمل ان تكون هذه التغييرات لمصلحة القارة ولا ان تكون فقط بناء على اقتراح من رئيس الاتحاد".

وبخصوص الدول المستمرة في السباق لاستضافة كأس اسيا 2019 بعد انسحاب اكثر من دولة اكد سلمان بن ابراهيم "هناك اربع دول حاليا هي السعودية والامارات وايران وتايلاند"، مؤكدا "الوقت لا يزال مبكرا على موعد التصويت، فهناك زيارات تفتيش الى هذه الدول لدراسة الملفات، واختيار البلد المضيف ليس في المستقبل القريب".

وتقام نهائيات كأس اسيا المقبلة في استراليا مطلع 2015، في حين اقيمت النسخة الماضية في قطر مطلع 2011 وتوج منتخب اليابان بطلا لها.

