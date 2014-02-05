حرمان أهلي جدة من جماهيره مباراة.. بسبب "العنصرية"

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بحرمان النادي الأهلي من جماهيره وتغريمه 100 ألف ريال؛ بسبب ترديدها لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقهم أمام الاتحاد يوم 24 يناير الماضي.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه أنها استندت على قرارها بناءً على تقرير مراقب المباراة الذي أكد ترديد جماهير الاهلي هتافات عنصرية ضد لاعبي الاتحاد، وهو ما يتنافى مع المادة 68 من لائحة الانضباط وهي التفرقة العنصرية.

وعلى صعيد متصل غرمت لجنة الانضباط نادي الاتحاد مبلغ 150 ألف ريال بسبب رمي جماهيره علب فارغة تجاه جماهير الأهلي في نفس المباراة.

