خليجي22: نقل البطولة من جدة إلى الرياض

كشف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد، أنه تم اعتماد نقل كأس الخليج العربي المقبلة (خليجي 22) إلى العاصمة السعودية الرياض بشكل رسمي بدلا من جدة.

وأوضح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ختام أعمال المؤتمر العام غير العادي لرؤساء الاتحادات المشاركة في البطولة في الرياض، أن نقلها من جدة جاء بعد أن تأكدت لجان التفتيش المعنية بصلاحية المنشآت التي ستستضيف المباريات.

وجرى نقل البطولة المقررة في نوفمبر المقبل في بادئ الأمر من البصرة (العراق)؛ نظرا لعدم اكتمال جاهزية المنشآت وعدم وجود بنى تحتية متكاملة.

وأعرب الفهد عن شكره للمملكة العربية السعودية على احتضان التظاهرة الرياضية مؤكدا ثقته في قدرتها على إنجاح الحدث.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على أن يكون هناك فارقا زمنيا بين كأس الخليج وكأس آسيا خلال السنوات المقبلة لا يقل عن عام كامل على أقل تقدير، وبالتالي ستنظم بطولة كأس الخليج الـ23 في ديسمبر 2015 أو يناير 2016 لمنع حدوث تضارب في مواعيد البطولتين، علما بأن كأس آسيا تقام مرة كل أربع سنوات فيما تنظم كأس الخليج مرة كل عامين, وتقرر أن تقام هذه النسخة في الفترة من 13 نوفمبر إلى 26 نوفمبر المقبل.

