دوري جميل: الهلال في مهمة صعبة أمام الشباب

يسعى الهلال إلى مواصلة ملاحقته للمتصدر النصر، حينما يلاقي الشباب في قمة المرحلة 21 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، والتي ستنطلق غداً الخميس بثلاث مباريات، حيث سيستضيف الرائد نظيره الأهلي ويلعب العروبة مع ضيفه نجران.. وتختتم المرحلة يوم الجمعة بأربع مباريات حيث يستضيف المتصدر النصر فريق الفيصلي ويلاقي الاتفاق ضيفه الاتحاد ويلعب التعاون مع النهضة ويستضيف الفتح نظيره الشعلة.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يدخل الهلال الوصيف اللقاء وهو يخشى أن تؤثر خسارة الفريق لكأس ولي العهد والذي حققها في الست نسخ الماضية على يد غريمه التقليدي النصر, ويعي الهلاليون جيداً أن أي تعثر للفريق في مواجهة الشباب وفوز النصر يوم الجمعة على الفيصلي سيبعدهم بشكل كبير عن لقب الدوري والغائب عن خزانة النادي منذ موسمين.. ويبحث مدرب الفريق سامي الجابر إلى الاستفادة من مستويات الشباب المتذبذبة هذا الموسم، ومن المتوقع ان يدخل بنفس تشكيلة النهائي مع إمكانية دخول ياسر القحطاني كبديل لسعود كريري ليكون بجانب المهاجم ناصر الشمراني.

وفي المقابل يبحث الشباب عن المنافسة على المركز الثالث، والذي يؤهله إلى دوري أبطال آسيا حيث يحتل المركز الرابع بـ29 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي الثالث, ويسعى الشباب إلى رد اعتباره من خسارته الثقيلة بنتيجة 4-1 التي تعرض لها من امام الهلال في الدور الاول.

وعانى الشباب هذا الموسم من عدم استقراره فنياً، حيث بدأ الفريق هذا الموسم تحت قيادة مدربه البلجيكي برودوم والذي استقال في منتصف الموسم واستلم المهمة مواطنه ومساعده فيريرا قبل أن تقرر إدارة الشباب إلغاء عقده بعد الخسارة من النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد وتسند المهمة للتونسي عمَار السويح.

الهلال يتفوق تاريخياً

ويتفوق الهلال تاريخياً على الشباب، حيث لعب الفريقان على مستوى الدوري السعودي بجميع مسمياته في 77 مباراة، كان نصيب الهلال منها 38 مباراة وحقق الشباب الفوز في 15 مباراة وتعادلا في 24 مباراة.. وسجل الهلال في مرمى الشباب 109 أهداف وتلقى 74 هدفا من فريق الشباب.



لعب الفريقان 12 مباراة تحت قيادة الحكم الاجنبي فاز الهلال في 5 مباريات وفاز الشباب في مباراتين وتعادلا في 5 مباريات.. وتعتبر الجنسية السويسرية هي الاعلى حضوراً بين الفريقين بواقع 3 مباريات.

بقية المباريات

وفي القصيم يستضيف الرائد نظيره الاهلي في لقاء مهم للطرفين، حيث يسعى الأول للابتعاد عن مناطق الخطر والعودة إلى الانتصارات التي غابت عن الفريق في الخمس مراحل الأخيرة.. ويحتل الرائد المركز 12 وبفارق نقطة واحدة عن العروبة صاحب المركز قبل الأخير.. بينما يسعى الأهلي الى المنافسة على المركز الثالث والمؤهل لدوري أبطال اسيا وتعادل الأهلي مع الشعلة 1-1 في المرحلة السابقة.

وفي الجوف يلعب العروبة مع ضيفه نجران في مواجهة عنوانها الابتعاد عن مناطق الخطر، فالفريقان لا يفصلهما سوى ثلاث نقاط فنجران صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة والعروبة صاحب المركز قبل الاخير برصيد 20 نقطة.



