شيفيلد يفجر المفاجأة ويقصي فولهام من كأس إنجلترا

فجر شيفيلد يونايتد من الدرجة الثانية (الثالثة عمليا) مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه مضيفه فولهام من الممتازة من الدور الرابع لمسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بالفوز عليه 1-صفر بعد التمديد اليوم الثلاثاء في المباراة المعادة بينهما على ملعب "كرافن كوتيج" في لندن.

وسجل شون ميلر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 120.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 في المباراة الأولى بينهما في 26 يناير الماضي، حيث كان شيفيلد يونايتد البادئ بالتسجيل بواسطة كريس بورتر (31) وأدرك الكولومبي هوغو روداليغا التعادل في الدقيقة 75.

ويلعب شيفيلد يونايتد في الدور المقبل على أرضه مع نوتنغهام فوريست او بريستون اللذين يلتقيان غدا الأربعاء في مباراة معادة بعد تعادلهما سلبا في 24 يناير الماضي.