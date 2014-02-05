صفعة رونالدو.. لنفسه وناديه وجماهيره..!!

قبل ايام قليلة اعلن عن فوز رونالدو بلقب اللاعب الافضل عالميا وهو لقب مهم جدا لنواح عدة وذات دلالات تهم جميع الاطراف (الفيفا واللاعبين والمدربين والاعلام والجماهير والاندية او قل الملف الكروي عامة)، وقد أثار فوزه الكثير من اللغط حول مدى احقية اللاعب باللقب متجاوز من تفوق عليه باحراز الالقاب للموسم المنصرم علما بانه لم يحرز ولا لقب من الالقاب التي يعتد بها، مع عدم الاختلاف على موهبة اللاعب ومقدرته الفنية العالية بتسجيل الاهداف وتغيير حال المبارايات والتأثير على دفاعات المنافسين وكذلك على لاعبي فريقه فهو لاعب سوبر وجماهيري من العيار الثقيل ..

في مباراة ريال مدريد وبلباو التي كانت جميلة وقوية وانتهت بالتعادل الايجابي، حدث شيء مؤسف بعد ان صفع اللاعب الافضل بالعالم رونالدوا لاعب بلباو جوربيجي، اثناء توقف اللعب مما اشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه ليغادر الساحة في وقت عصيب جدًا لفريقه ولاعبيه، بعد ان كان بلباو خصما عنيدا وكانت لدى ريال فرصة لكسب الثلاث نقاط والقفز الى الصدارة لاول مرة في هذا الموسم، فيما وضع فريقه باحراج تام بعد الطرد مما جعل لاعبي الريال ومدربهم يقعون في ورطة النقص العددي واستغلاله المتعارف عليه من قبل المنافس الذي بدا بافضل صورة امس وكاد يلحق الخسارة بالريال لولا اعتماده على الدفاع ونهائه المباراة بحبس الانفاس..

بعد المباراة حدث سجال كبير بين وسائل الاعلام حول سوء تصرف رونالدو مع اعتبار البعض للطرد حالة قاسية لم يكن يستحقها والكارت الاصفر كان الاقرب والاعدل، الا ان للحكم ميجل أدخل أيزا جاميز، رأي اخر حتى انه سجل في تقريره الإشارات التي قام بها نجم الملكي، البرتغالي كريستيانو بيديه لدى خروجه من أرضية الملعب بعد تلقيه بطاقة حمراء. وأشار الحكم في تقرير المباراة إلى أن رونالدو بعد طرده «وبينما كان يغادر أرضية الملعب، لطم وجهه براحة يده عدة مرات، متوجها إلى الحكم الرابع». وأوضح التقرير أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء لكريستيانو لقيامه «بتوجيه ضربة بيده لوجه خصمه كارلوس جوربيجي»، أثناء توقف اللعب. وهذا ما يثير تكهنات باحتمال معاقبة رونالدو لثلاث مباريات وهو ما يشكل صدمة لفريقه ومحبيه وللاعب نفسه الذي قد يعيش حالة نفسية تنعكس على ادائه العام ونفسيته ومعنوياته ..

قطعا فان اللطمة والصفعة وغيرها من امور تحدث في كرة القدم التي تعتمد التنافس والقوة والخشونة والرجولة واشياء اخرى تفرضها حالة العصبية والتشنج والتنافس وضغوط الجماهير وتكتيكات الخصوم لاسيما النفسية منها، الا ان مهما يحدث يجب ان يكون اللاعب الرمز له عقلية ونفسية اخرى، لا يعني ان يكون ملاكا، لكن للضرورة احكام وان يضبط تصرفاته ولا ينجر لارادة المنافسين، فضلا عن كون رونالدو ووضعيته ومكانته العالمية خاصة وقد توج باللقب الافضل للعالم قبل ايام معدودة وهو ما يفرض التزامات انضابطية اخلاقية اخرى غير الفنية، وقد تنجر حتى على تصرفاته خارج ميدان الملاعب، فاللاعب الجماهيري ليس ملك نفسه، وهذا ما يحز بالنفس اكثر من الكارت الاحمر الذي حصل عليه رونالدو، نتمنى ان لا يتطور الى اكثر من الطرد للمباراة لان الخطأ متوقع والاعتذار موجود والرحمة فوق القانون ..

نقلاً عن "الأيام" البحرينية