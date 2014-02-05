غضب عارم في ريال مدريد.. بعد قرار إيقاف رونالدو

سادت موجة عارمة من الغضب داخل أروقة نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد القرار الذي أصدرته لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإيقاف مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمدة 3 مباريات.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد صبت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، جام غضبها على لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك على خلفية القرار الذي أصدرته بمعاقبة البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 مباريات بعد طرده في مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو، التي أقيمت مساء الأحد، ضمن الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.



وذكرت الصحيفة المقربة من أسوار ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، بأنّ إدارة نادي العاصمة الإسبانية، قد قررت اللجوء إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الاستئناف ضد القرار الذي أصدرته اللجنة بحق اللاعب الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو.



جدير بالذكر أنّ مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني سيغيب عن مباريات فريقه الملكي الثلاث المقبلة في بطولة الدوري، والتي ستجمعه بفرق (فياريال، وخيتافي، وإلتشي) أيام 8، و16، و22 فبراير الجاري، وذلك بموجب المادتين (117، 123) من قانون العقوبات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.



ووفقاً لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هدّاف الدوري الإسباني قد تم إيقافه مباراة واحدة؛ بسبب سلوكه العدواني ضد المنافس، وتغريمه 600 يورو وفقاً للمادة 123 من لائحة الانضباط.

