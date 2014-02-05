ماجد عبدالله يكشف الخلطة السرية لـ"النصر"

كشف قائد فريق النصر والمنتخب السعودي سابقا ماجد عبدالله عن الخلطة السرية التي أعادت النصر إلى منصات التتويج، بعد غيابه عنها أكثر من 17 عاما بعد أن ظفر الفريق الأصفر بأولى البطولات السعودية كأس ولي العهد من أمام الهلال، وقال في حديثه لبرنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس عبر قناة العربية: "الخلطة السرية في النصر ليست بيد المدرب الأوغواياني دانيال كارينيو أو غيره ولكن هي المنظومة كاملة واكتمال الصفوف والتكاتف بين الجميع والمعنويات المرتفعة لدى اللاعبين والإدارة والجهاز الفني والجمهور الذي يعد رقما صعبا في تاريخ نادي النصر".



وأوضح ماجد عبدالله في قراءته الفنية لعمل كارينيو ان النصر لا يواجه الكثير من المصاعب الفنية كما كان في السابق، مبينا انه حاليا لديه البديل الجاهز وكارينيو لديه كمّ كبير من النجوم في الفريق وعرف طريقة توظيفهم داخل الملعب بشكل إيجابي ما أثمر بتحقيق نتائج ايجابية في دوري عبداللطيف جميل وتصدره إلى جانب تحقيق كأس ولي العهد"، مؤكدا ان المدرب النصراوي يقدم عملا مميزا في النصر.



وأشار أسطورة الكرة السعودية إلى ان النصر يجب ان يفكر حاليا في كيفية تحقيق لقب الدوري دون الالتفات لمنافسه الهلال وتعثره، وقال: "إذا أراد النصر تحقيق اللقب فعليه ان يحقق الفوز في المباريات الخمس المتبقية له في الدوري ولا يلتفت للهلال وتعثره وينسى تحقيق لقب كأس ولي العهد".



وتطرق ماجد عبدالله إلى التدريب بشكل عام وقال: "التدريب ليس له علاقة بالجنسية وإنما الفكر والمدرب السعودي يجب ان يبدأ بالشكل الصحيح والخطوات المتأنية ونمنحه الثقة"، رافضا الحديث عن تدريب سامي الجابر للهلال في هذا الموسم.



وأضاف: "المدرب يتوجب ان يكون نواياه حسنة ويبتعد عن الخصام مع اللاعبين والأمور الشخصية التي قد تعيق مسيرته وتؤثر بشكل كبير على عمله وكذلك عليه الا يتعجل في التدريب قذلك سيفقده العديد من الأمور المهمة".



وأوضح ماجد عبدالله أنه استطاع ان يترك بصمة بين الجماهير النصراوية على الرغم من اعتزاله منذ أكثر من 12 عاما إلا أنه لا يزال باقيا في ذاكرتهم ولاسيما الصغار منهم ممن لمّ يشاهدوه في أرض الميدان.