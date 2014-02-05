مورينهو: مواجهة برشلونة "الأجمل"

استدعى المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، مباراة فريقه السابق، انتر ميلان الإيطالي أمام منافسه برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا 2010 والتي فاز بها فريق النيراتزوري بنتيجة 3-1؛ مُعتبرًا إياها المباراة الأجمل في آخر 50 عاماً.

وأكّد المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأنّ مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا عام 2010، التي جمعت بين فريقه السابق "انتر ميلان" الإيطالي، ونظيره "برشلونة" الإسباني على ملعب "جوزيبي مياتزا" هي المباراة الأجمل خلال السنوات الـ 50 الأخيرة.

واستعاد المدرب السابق لنادي انتر ميلان ذكريات تلك المباراة قائلاً: "في تلك المباراة حقق الانتر نتيجة الفوز 3-1، وكانت النتيجة بالنسبة لنا ضيقة جداً، حيث كان بإمكاننا أن نُنهي المباراة بفارق أربعة أو خمسة أهداف، أعتقد أنها أجمل مباراة في آخر 50 عاماً".

وأضاف المدرب الاستثنائي: "لم يكن أمامنا حل سوى تحقيق نتيجة الفوز في تلك المباراة؛ لأن مباراة العودة ستكون داخل ملعب كامب نو؛ لذا دخلنا الملعب وقدمنا كل ما لدينا".

واعترف المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، بأنه قد لجأ إلى الأسلوب الدفاعي في مباراة الإياب التي خاضها فريقه السابق "انتر ميلان" في ملعب "كامب نو"، مُؤكداً بأنه اضطر لاستخدام هذا الأسلوب، بعد طرد اللاعب البرازيلي تياغو موتا لتوجيه ضربة في الوجه للاعب في الفريق المنافس.

واختتم المدرب البرتغالي حديثه قائلاً: "عندما تبدأ مباراة الإياب وأنت متفوق بـنتيجة 3-1 على الفريق الخصم، وتخسر جهود أحد اللاعبين، فإنك ستكون مجبراً على اللجوء للأداء الدفاعي، أو حتى وضع طائرة بأكملها أمام المرمى".

تجدر الإشارة إلى أنّ الصحافة الكاتالونية قد هاجمت الحكم البرتغالي أوليغاريو بينكيرينسا، الذي قاد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة، بتاريخ 21-4-2010، مؤكدة وقوع "سرقة على الطريقة الإيطالية" لتبرير هزيمة فريقها في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.