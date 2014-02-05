استقبال حافل لمنتخب ليبيا الفائز بكأس أمم إفريقيا

وصل المنتخب الليبي لكرة القدم- الفائز مؤخرا بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين- إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي قادما من جنوب إفريقيا بعد أن ظفر باللقب.



واحتشدت أعداد من الجماهير أمام المطار لاستقبال اللاعبين قبل أن يتوجهوا إلى ملعب "شهداء بنينا"؛ لإقامة حفل استقبال لهم بمناسبة الحصول على الكأس الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.



وستتوجه البعثة غدا إلى العاصمة طرابلس، ليتم استقباله من قبل رئيس الوزراء علي زيدان، بعدها سيقام حفل مسائي فني بملعب طرابلس الدولي.



وكان المنتخب الليبي قد انتزع لقب أمم إفريقيا للمحليين في نسختها الثالثة، حيث فاز بالنسخة الأولى عام 2009 منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم فاز المنتخب التونسي بالنسخة الثانية عام 2011.

