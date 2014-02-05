رودجرز: ليفربول لن يحقق لقب الدوري

اعرب الايرلندي الشمالي برندان رودجرز مدرب ليفربول رابع الدوري الانجليزي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، عن اعتقاده بان فريقه لن يحرز اللقب هذا الموسم.

وقال رودجرز: "هناك 6 نقاط بيننا وبين تشلسي (الثالث)، ولا تزال هناك مباريات عدة. سنقاتل حتى النهاية لكن اذا طلب مني ان اقدم جوابا صادقا ساقول ربما تأخر الوقت بالنسبة الينا هذا العام".

واضاف "حضرت مباراة مانشستر سيتي وتشلسي (صفر-1) الاثنين. تأملت بانتباه الفريقين وما قاما به في السنوات الماضية، لكن بالنسبة الينا المسألة معقدة رغم اننا نافسنا بقوة حتى الان، لذلك لا اعتقد بانها فرصتنا هذا العام"، ملمحا الى ان فريقه سينافس بقوة على اللقب في المستقبل.

واحرز ليفربول، الذي يستضيف الاثنين المقبل ارسنال المتصدر في اطار المرحلة 25 ، اللقب 18 مرة اخرها عام 1990.

وينافس ليفربول (47 نقطة) الذي يتقدم بفارق نقطتين فقط على جاره ايفرتون، على ضمان مقعد على الاقل في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.