"فيفا" يهدد الزمالك بسبب ودية الزوراء العراقي

تلقى نادي الزمالك المصري خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يستفسر فيه عن دوافع لعب الفريق الأبيض مباراة ودية في العراق أمام فريق الزوراء العراقي في أكتوبر الماضي.



وكان الزمالك قد خاض لقاء وديا مع فريق الزوراء العراقي يوم 12 أكتوبر لعام 2013، وذلك في افتتاح المدينة الرياضية بمدينة البصرة.



وطالب "فيفا" الزمالك بتقديم دوافع لعب المباراة الودية، برغم قرار الاتحاد الدولي بتجميد النشاط في العراق حينها على خلفية التدخل الحكومي في شؤون الرياضة.



وأوضح "فيفا" في خطابه، أن الزمالك ارتكب مخالفة صريحة، لأنه لم يلتزم بقرارات الاتحاد الدولي للعبة، وذلك لأنه عضو بالفيفا.



وطالب "فيفا" من الزمالك بضرورة إرسال خطاب رسمي ليتم عرضه على اللجنة التأديبية للاتحاد، حيث سيتم دراسة تبريرات الزمالك، وإن وجد مسؤولو "فيفا" أن مبررات الزمالك غير مقبولة، سيتم توقيع عقوبة على النادي الأبيض.

رئيس نادي الزمالك لـ"العربية": قدمنا واجباً وطنياً

وقال رئيس نادي الزمالك الدكتور كمال درويش في اتصال هاتفي لـ"العربية نت": "حدث هذا الأمر قبل أن أتولى رئاسة الزمالك، وطلبت من المسؤولين عن هذه المباراة في تلك الفترة أن يقدموا لي التبريرات والدوافع والموافقات التي من أجلها سافروا إلى العراق، لعرضها على مجلس الإدارة ليتسنى لهم رفع خطاب الى "فيفا" لتبرير الذهاب الى العراق.



وأضاف درويش: "الزمالك قدم واجبا وطنيا لدولة عربية شقيقة تمر بظروف صعبة من أجل افتتاح مدينة رياضية جديدة بالبصرة، مثلما فعل قبل ذلك وسافر إلى غزة حين تسلم الراحل ياسر عرفات السلطة الفلسطينية، وكان الزمالك الفريق الأول والأخير الذي لعب في غزة".



