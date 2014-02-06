أسطورة بايرن ميونيخ ينتقد "غوارديولا" بسبب "غوتزه"

انتقد أسطورة الكرة الألمانية ونادي بايرن ميونيخ، فرانز بيكنباور، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب الفريق البافاري، بسبب طريقة توظيفه للاعب ماريو غوتزه، الذي انتقل خلال الصيف الماضي للفريق قادماً من غريمه بروسيا دورتموند.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن بيكنباور، وهو الرئيس الفخري لبايرن، قوله إنه لا يتفق مع فلسفة غوارديولا فيما يتعلق بغوتزه، ويعتقد أن مدرب برشلونة السابق فشل في الاستفادة من قدرات اللاعب الشاب، حين وظّفه كمهاجم، وليس صانع ألعاب.

وأكد بيكنباور إن المركز الذي يلعب فيه غوتزه يمنعه من إظهار قدراته ولا يناسبه أبداً بعدما اعتاد على اللعب كصانع ألعاب، سواء مع ناديه السابق، أو مع منتخب ألمانيا، مشيراً إلى أن بيب بفلسفته تلك يهدر موهبة اللاعب.

وشارك غوتزه في العديد من المباريات مع بايرن كمهاجم صريح، وسجل مع الفريق ستة أهداف خلال 14 مباراة، إلا أنه فشل في مركزه الجديد في إبهار جماهير بايرن ميونيخ التي انتظرت منه الكثير خلال الموسم الحالي.

واعتبرت بعض وسائل الإعلام الألمانية، أن غوارديولا يرغب في تكرار تجربته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، حينما تحوّل على يده من لاعب وسط إلى مهاجم مع برشلونة، رغم اختلاف طريقة لعب برشلونة عن تلك التي يمتاز بها بايرن ميونيخ.

وانضم غوتزه لبايرن ميونيخ الصيف الماضي في صفقة كبيرة بلغت أكثر من 37 مليون يورو، ليثير غضب واستياء جماهير بروسيا دورتموند التي هاجمت اللاعب ونعتته بـ"الخائن" بسبب تحوّله نحو الغريم التقليدي.

