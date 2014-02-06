فون: نجمات هوليوود يأكلن الخس مع الدايت الكولا فقط

تغيب بطلة التزلج الأميركية الأشهر والأجمل ليندزي فون عن الألعاب الأولمبية في "سوتشي" بروسيا بعد أن أصيبت بجروح في ركبتها لتجلس من أجل الراحة والتعافي، وذلك نتيجة استمرارها في تلقي العلاج من الإصابات في ركبتها منذ أكثر من عام.

تحكي فون أنها لا تزال حساسة من الاختلاط بمجتمع هوليوود، خاصة أن الفتيات هناك لا يمكن مجاراتهن، مع حميتهن التي تتكون من "الخس والدايت كولا".

ونشرت مجلة "سيلف ماغازين" صوراً جديدة للاعبة البالغة من العمر 29 عاماً، حيث تظهر فون في إحدى الصور مع صديقها تايغر وودز، المصنف الاول في لعبة الغولف في العالم، والذي اقترنت به مؤخراً، اضافة الى صور أخرى وهي تمارس رياضة التزلج المفضلة بالنسبة لها.

وتقول ليندزي فون إنها بدأت بالتعافي من الإصابات في ركبتها بفضل صديقها تايغر وودز الذي ارتبطت به مؤخراً وقدم لها الكثير من الدعم والمساعدة من أجل أن تتعافى وتمثل للشفاء.

وتقول فون: "أنا وتايغر جيدون لبعضنا بعضاً، لا أعرف في الحقيقة ماذا تعلم مني، لكن كل واحد منا يساعد الآخر".

وتعترف الرياضية المتزلجة فون بأن هناك "منافسة جميلة في كل شيء" بينها وبين صديقها تايغر، مشيرة الى أنهم يتنافسون في التنس والبينغ بونغ والاستيقاظ مبكراً، لكنها تخسر أكثر مما تكسب في أية منافسة معه.

وكانت فون قد أصيبت في ركبتها عندما كانت تتزلج في أستراليا في شهر فبراير من العام الماضي 2013، فيما كتبت على صفحتها في "فيسبوك" تقول إنها "مدمرة" بسبب عدم قدرتها على المشاركة في الألعاب الأولمبية المقرر أن تقام الشهر الحالي في روسيا.

وكانت ليندزي فون قد حصلت في عام 2010 على ميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى برونزية، وذلك خلال الألعاب الأولمبية التي استضافتها مدينة فانكوفر الكندية، كما أنها حصلت على بطولة كأس العالم للتزلج مرتين.