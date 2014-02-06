إنتر ميلان "مصمم" على ضم فيديتش

يبدو أن انتر ميلان الايطالي مصمم على ضم قلب دفاع مانشستر يونايتد الانجليزي وقائده الصربي نيمانيا فيديتش، وذلك بحسب ما كشف مدير اعمال اللاعب.

وينتهي عقد فيديتش مع يونايتد الصيف المقبل، ورغم تأكيد مدرب "الشياطين الحمر" الاسكتلندي ديفيد مويز بانه يرغب في المحافظة على مدافعه البالغ من العمر 32 عاما، فان الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق حتى الان من اجل بقاء اللاعب الصربي في "اولدترافورد".

وارتبط اسم فيديتش بانتقال محتمل الى عدة اندية ايطالية اخرى مثل نابولي ويوفنتوس حامل لقب الدوري والمتصدر الحالي، لكن سيلفانو مارتينا اشار الى انتر كان اول من اظهر اهتمامه باللاعب.

واضاف مارتينا في حديث لموقع "انتر لايف": "نيراتزوري اظهر اهتماما بموكلي، على اقله حتى الان".

ووصف مويز قائده الصربي في حديث اجراه في سبتمبر الماضي بانه "افضل مدافع عمل معه حتى الان" لكن لاعب سسكا موسكو الروسي يعاني منذ فترة بسبب الاصابات والايقاف وخيار المدرب الذي حذر الصربي في ديسمبر الماضي من انه يواجه صراعا كبيرا من اجل ان يكون في التشكيلة الاساسية بعد النجاح الذي حققه الثنائي جوني ايفانز وفيل جونز في بعض مباريات هذا الموسم.

وهناك احتمال ان يخسر يونايتد مدافعيه الاخرين الفرنسي باتريس ايفرا وريو فرديناند الصيف المقبل لانهما وصلا الى نهاية عقدهما ايضا ولم يتم التطرق حتى الان الى مسألة استمرارهما معه.

يذكر ان بامكان يونايتد الاعتماد على فيديتش عندما يستضيف فولهام، الاحد المقبل، في الدوري، وذلك بعد انتهاء ايقافه لثلاث مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها امام تشلسي (1-3).

ويدافع فيديتش عن الوان يونايتد منذ يناير 2006 وهو خاض معه حتى الان 287 مباراة وسجل خلالها 20 هدفا.