الرجاء المغربي.. عاجز محلياً

لانه لم يفلح في جعل ملاعب الدوري المغربي امتدادا للملاحم الكبيرة التي حققها في مونديال الاندية الأخير، يواصل الرجاء البيضاوي سلسلة تحضيراته الجدية للواجهة الإفريقية والموعد في الدور التمهيدي مع دينامو ستارز بطل سيراليون الجمعة.. وسيبحث فيه النادي الاخضر عن تعويض إخفاقات الأسابيع الاخيرة من الدوري المحلي.



حصيلة هزيلة تلك التي حققها الرجاء البيضاوي خلال المشهد الاول من الدوري في المغرب، حيث لازال متأخرا بـ13 نقطة عن المغرب التطواني صاحب المقدمة ويبتعد بـ 5 نقاط عن المراتب الأخيرة, ولم يفلح المدير الفني التونسي في تحقيق أول فوز في رحلة الدوري ليتعرض الفريق بقيادته الى هزيمتين وتعادل حتى الآن.. وغياب تام للمصري عمرو زكي الذي يرحل إلى المانيا لاجراء عملية جراحية.

تباين النتائج والمردود بين الرجاء وصيف أندية العالم والرجاء العاجز محليا عن مسايرة ايقاع الدوري يطرح سؤالا عريضا: أين هي الإضافة التي قدمها البنزرتي للنادي الأخضر؟.

