بيبي "يسخر" من دييغو كوستا

سخر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كليبر بيبي، من مهاجم نادي أتليتكو مدريد، دييغو كوستا، وذلك عقب حصوله على البطاقة الصفراء خلال المباراة التي اكتسح فيها النادي الملكي مضيفه بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.



وشهدت المباراة التي أقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، سلسلة من حالات الشد والجذب بين المدافع البرتغالي، كليبر بيبي، والمهاجم البرازيلي -الإسباني، دييغو كوستا، ولعل أبرزها تلك اللقطة التي شهدها شوط المباراة الثاني، التي سخر فيها بيبي من كوستا، جراء حصوله على البطاقة الصفراء.



وبينما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم فريق ريال مدريد بهدفين دون مقابل؛ أشهر حكم المباراة، كلوز غوميز، البطاقة الصفراء في وجه المهاجم "البرازيلي-الإسباني"إثر تدخله العنيف على جناح نادي ريال مدريد، آنخل دي ماريا.



وتسبب هذا التصرف في حرمان "دييغو كوستا" من خوض لقاء فريقه في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة على استاد فيثنتي كالديرون، الأمر الذي دفع المدافع البرتغالي، كليبر بيبي، للوقوف أمام "كوستا" متعمداً استفزازه.



وكاد ثاني هدّافي الدوري الإسباني لكرة القدم، أن ينساق وراء استفزازات المدافع المثير للجدل، حيث كان في طريقه للدخول معه في مشادة عنيفة، إلا أنّ زميله بالفريق، راؤول غارسيا، لحق به في اللحظات الأخيرة، وأنقذ الموقف حينما أبعد زميله عن المدافع البرتغالي.