بيليغريني: ميسي لاعب "خطير"

أثنى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشيلي مانويل بيليغريني، على قدرات مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مُشبهاً إياه بالوقت ذاته بـ"النبيذ الأحمر".



وأكّد المدرب التشيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأنّه يُشكل الخطر الأكبر على دفاعات فريق مانشستر سيتي، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ثمن نهائي منافسة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك رغم انخفاض مستواه في الآونة الأخيرة بسبب الإصابات المتكررة.



وأشار مدرب فريق مانشستر سيتي، إلى صعوبة إيقاف اللاعب الأفضل في العالم لأربع سنوات متتالية (2009-2012)، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكداً بأنّ مهاجم "البلاوغرانا" يكون في قمة مستواه في يوم، ويكون جيدا في يوم آخر.



وحول انخفاض مستواه في المباريات الأخيرة، ذكر "بيليغريني" بأنّ اللاعب الأرجنتيني يُعاني من ضعف تهديفي حيال الإصابات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، إلا أنه قد أوضح بأنّ ذلك لا يمنعه من قلب الموازين في أي لحظة، لأنه كالنبيذ الأحمر الذي لا يستقر على أي حال.



وعن الموقعة المرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي، قال المدرب السابق لفريق ملقا: "لم أبدأ بعد التحضير لتلك المباراة؛ وذلك بسبب انشغالي بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الحالي لدينا في كل ثلاث أيام مباراة".