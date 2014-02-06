دل بوسكي: ما حدث في "ديربي مدريد" لا يعجبني

اعترف المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم فيسنتي دل بوسكي، اليوم الخميس، بوقوع سلوكيات "غير ملائمة" خلال مباراة ديربي الأربعاء بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلا أنه أكد عدم شعوره بالقلق إزاء تبعات ذلك المحتملة على العلاقات بين لاعبي الفريقين.

وقال دل بوسكي في إشارة إلى الاحتكاكات العديدة التي وقعت بين اللاعبين: "كانت مباراة عصبية وقوية جدا، تفوق فيها ريال مدريد بصورة طفيفة، وفاز بها.

أعتقد أنها مواجهة مثيرة جدا في الدور قبل النهائي للكأس، وفي بعض الأحيان كان هناك توتر".

وفاز ريال مدريد الأربعاء 3-صفر بعد لقاء شهد العديد من السلوكيات غير الرياضية فضلا عن المشادات.

وأكد المدير الفني الإسباني "هناك مواقف وأمور لا تعجبني. أعرف ما تعنيه كرة القدم، وما قد يحدث، فأنا متفهم لكنها لا تعجبني. على كل شخص أن يقلق بشأن اللعب، ويقدم أفضل ما لديه، والدفاع عن فريقه، لكن هناك مشاحنات وسلوكيات غير ملائمة".

وسئل دل بوسكي عما إذا كان مهاجم ريال مدريد الصاعد خيسي، أحد أبرز لاعبي "كلاسيكو" مدريد، يتمتع بفرصة للانضمام إلى المنتخب، لكنه تجنب الإدلاء برد صريح.

وقال: "كل من يلعبون ويقدمون أداء جيدا، يتمتعون بفرصة كبيرة للقدوم إلى المنتخب. لا أود التحدث عن اسم بعينه، أتكلم بشكل عام عن أن الجميع لديهم فرصة للعب معنا، وخيسي واحد منهم".