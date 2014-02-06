ريال مدريد وبرشلونة يقتربان من نهائي كأس إسبانيا

خطا ريال مدريد، وصيف بطل النسخة الأخيرة، خطوة كبيرة نحو المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير على جاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل اللقب 3-صفر، اليوم الأربعاء، في دربي ساخن في ذهاب الدور نصف النهائي.

وسجل البرتغالي بيبي (17) وخيسي رودريغيز (57) والأرجنتيني انخل دي ماريا (73) الأهداف.

وثأر ريال مدريد لخسارتيه المتتاليتين أمام جاره على ملعب سانتياغو برنابيو وبنتيجة واحدة صفر-1: الأولى في نهائي المسابقة العام الماضي في 17 مايو، والثاني هذا الموسم في ذهاب الدوري في 28 سبتمبر الماضي.

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب فيسنتي كالديرون في العاصمة، علماً بأنهما سيلتقيان على الملعب ذاته في 2 مارس المقبل ضمن الدوري.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب نجمه الويلزي غاريث بايل بسبب الإصابة في ربلة الساق، فيما غاب للسبب ذاته دافيد فيا والبرازيلي فيليبي لويس عن أتلتيكو مدريد.

وكانت الأفضلية للنادي الملكي منذ البداية، وبحث كثيراً عن افتتاح التسجيل دون جدوى.

وكانت أول وأخطر فرصة لاتلتيكو مدريد إثر ضربة رأسية للدولي التركي أردا توران أبعدها إيكر كاسياس بقبضتي يديه قبل أن يشتتها الدفاع (13).

ونجح الدولي البرتغالي بيبي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من الأرجنتيني انخل دي ماريا فسددها بقوة بيمناه من 25 متراً ارتطمت بالمدافع الأرجنتيني اميليانو اينسوا وخدعت الحارس الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا وعانقت الشباك (17).

وكاد خيسي رودريغيز يفعلها من تسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها كورتوا لتتهيأ أمام مودريتش الذي سددها على الطائر بين يدي كورتوا (31).

وسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتفل بعيد ميلاده ال29 اليوم، كرة زاحفة من داخل المنطقة بين يدي كورتوا (52).

وعزز خيسي رودريغيز تقدم النادي الملكي عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من دي ماريا داخل المنطقة وخلف المدافعين، فلكزها بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس كورتوا (57).

وكاد دي ماريا يضيف الهدف الثالث من تسديدة قوية بيسراه ارتدت من كورتوا وأبعدها الدفاع (58).

وتلقى كوستا إنذاراً، وسيغيب بالتالي عن مباراة الإياب (60).

وكاد بيبي يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لريال مدريد عندما تلقى كرة من ركلة ركنية من دي ماريا، فتابعها بيسراه بجوار القائم الأيسر (70).

وأنقذ الكرواتي لوكا مودريتش ريال مدريد من هدف محقق عندما أبعد كرة رأسية للأوروغوياني دييغو غودين من باب المرمى (72).

ووجه دي ماريا الضربة القاضية لاتلتيكو مدريد عندما سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة فارتطمت بالبرازيلي جواو ميراندا وعانقت الشباك (73).

وكاد رونالدو الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرين اليوم، يضيف الهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس كورتوا بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (86).

برشلونة يقنرب من النهائي

وعلى ملعب كامب نو، حقق فوزا مهما وصعبا على ضيفه ريال سوسييداد ووضع قدما في النهائي مسهلا مهمته في الإياب الأربعاء المقبل، فيما فشل ريال سوسييداد في تحقيق انتصار أول على هذا الملعب بالذات منذ 1991.

وهدد برشلونة مرمى ضيفه ريال سوسييداد عدة مرات في الدقيقة الأولى أكثر من مرة أبرزها من بدرو، ثم ارتد الفريق الباسكي بهجمة كادت تنتهي بافتتاح التسجيل بقذيفة من الفرنسي أنطوان غريزمان أبعدها الحارس خوسيه مانويل بينتو ببراعة (3).

وسدد بدرو كرة أخرى مالت قليلا عن الخشبات (6)، وعكس البرازيلي داني ألفيش كرة عرضية أمام المرمى حاول فرانسيسك فابريغاس وضعها في الشباك فتحولت إلى ركنية نفذت ووصلت إلى التشيلي ألكسيس سانشيز الذي دفعها بجانب القائم الأيسر مفوتا فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل (12)، وعلت رأسية فابريغاس العارضة إثر ركلة ركنية (18).

وأهدر ميسي فرصة لا تتكرر بعد ركنية وعدة محاولات للتسديد لتقف الكرة أمامه وهو على مسافة قريبة بيد أن الحارس زوبيكاراي كان قريبا منه وسيطر عليها (26)، وأصاب ليونيل ميسي العارضة بعد حصوله على ركلة حرة (39)، ورد غريزمان بكرة قوية على غرار ما فعل في الدقيقة الثالثة ونجح بينتو مرة جديدة وحرمه من افتنتاح التسجيل (42).

وارتد الفريق الكاتالوني بهجمة مرتدة انتهت بركنية نفذت حاول بدرو وضعها في المرمى فتحولت من الاقدم إلى سيرخيو بوسكتس غير المراقب أعادها بيسراه إلى الشباك على يمين زوبيكاري (44) نال بعدها مدافع سوسييداد اينيغو مارتينيز البطاقة الحمراء لكثرة احتجاجه على الحكم خوسيه لويس غونزاليز.

ونزل برشلونة أرض الملعب في الشوط الثاني مسلحا بتقدمه وبالنقص العددي في صفوف ضيفه فسيطر على المجريات وعسكر لاعبوه في منطقة المنافس مع تعدد المحاولات لزيادة الغلة مستفيدا من الانكماش الدفاعي لريال سوسييداد، وبقي حارسه بينتو متفرجا ولم يلمس الكرة على الإطلاق.

وحول زوبيكاراي تسديدة بدرو القوية إلى ركنية (54)، وأبعد الحارس بقبضتيه كرة من فوق رأس ميسي (56)، ومرر فابريغاس كرة إلى ألكسيس سانشيز الذي تابعها زاحفة قوية ارتدت من أسفل القائم الأيسر وحاول غوركا أوركولا إعادتها إلى الملعب بدل إخراجها من الملعب فارتطمت بالحارس زوبيكاراي ودخلت المرمى (60).

وأبعد زوبيكاراي كرة تشافي هرنانديز القوية (66)، ومرر ميسي كرة مناسبة لبدرو تابعها طائرة بيسراه ذهبت بعيدا (70)، وعلت رأسية داني الفيش الخشبات (77)، وأطلق أندريس إنييستا بديل ألكسيس سانشيز صاروحا فوق مرمى سوسييداد (82).

وحرم زوبيكاراي برشلونة من هدف ثالث بعد أن تصدى لكرة تابعها ميسي طائرة بيسراه (84)، وعلت كرة بدرو الزاوية اليمنى لمرمى الضيوف (85)، وعلت كرة جوردي ألبا فوق العارضة بقليل (90+1).