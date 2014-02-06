صحف برشلونية تُهاجم حكم مباراة "ديربي مدريد"

شنت صحف كاتالونية عدة هُجوماً لاذعاً على الحكم الإسباني، كلوز غوميز، وذلك على خلفية الأخطاء التي ارتكبها خلال إدارته لمباراة ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.



واتهمت صحيفة "سبورت" الكاتالونية الحكم "غوميز" بمحاباة نادي ريال مدريد، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي فاز فيها على جاره اللدود أتلتيكو مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو بثلاثة أهداف دون رد.



وأكّدت الصحيفة- المعروفة بولائها لنادي برشلونة الإسباني- بأنّ "غوميز" قد تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لصالح مهاجم أتلتيكو مدريد، البرازيلي- الإسباني دييغو كوستا، إثر تعرضه للجذب من القميص من جانب مدافع الفريق الملكي، ألفارو أربيلوا، في الدقيقة 20.



من جانبها، أشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" إلى نفس الحادثة، مؤكدة في الوقت ذاته بأنّ المدافع الإسباني كان يستحق البطاقة الحمراء بعد أن اعتدى على "كوستا" مرة أخرى دون كرة أثناء تنفيذ ضربة ركنية لصالح الفريق الضيف في الدقيقة 35.



ولم تكتفِ الصحف الكاتالونية برصد تلك الحادثة، بل رصدت أيضاً سلسلة من حالات الشد والجذب بين المدافع البرتغالي، كليبر بيبي، و المهاجم دييغو كوستا، التي تغاضى عنها الحكم الإسباني؛ لعل أبرزها اللقطة التي ضرب فيها "بيبي" لاعب أتلتيكو مدريد من الخلف.



ناهيك عن الحركة اللا أخلاقية التي قام بها المدافع البرتغالي، وذلك حينما قام بنفث قاذوراته من أنفه على كوستا، وهي الحركة التي وصفتها صحيفة "سبورت" بالكريهة.

