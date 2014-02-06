صحيفة كاتالونية تعترف: برشلونة "غير مقنع"

لم يكن الفوز الذي حققه برشلونة، مساء البارحة، على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين نظيفين في ذهاب نصب نهائي كأس ملك إسبانيا، كافياً لتبديد الشكوك حول الأداء السيئ للفريق في الآونة الأخيرة، وذلك باعتراف صحافة كاتالونية.

وتغلب برشلونة على الفريق الباسكي بهدفين دون مقابل على ملعب "كامب نو" بعد أداء غير مرضٍ بالنسبة لأنصار الفريق، علماً أن الهدف الثاني جاء بـ"نيران صديقة"، وقد لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين لشوط كامل.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن الفوز الذي تحقق لم يخف العيوب التي يعاني منها برشلونة، ولم يبدد المخاوف التي تولّدت بعد الخسارة الأسبوع الماضي على أرضه وبين جمهوره أمام فالنسيا في الدوري.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفريق كان من الممكن أن يخرج بنتيجة سيئة لولا تألق الحارس البديل مانويل بينتو في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة لوسيداد، مشيرة إلى أن أكثر من فرصة لاحت للضيوف، لكنهم أخفقوا في ترجمتها إلى أهداف.

وأبدت الصحيفة استغرابها من فشل لاعبي برشلونة طوال الشوط الثاني من تسجيل أكثر من هدف واحد، جاء بخطأ من حارس مرمى سوسيداد الذي أودع الكرة في مرماه بعد هجمة قادها التشيلي أليكسيس سانشيز، رغم الزيادة العددية للفريق فوق الميدان.

وتوقعت "موندو ديبورتيفو" أن يواجه برشلونة مصاعب كبيرة في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "سان سباستيان"، مؤكدة أن على الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب الفريق التصرف بسرعة لمعالجة المشكلات الفنية التي يعاني منها رفاق ميسي.

