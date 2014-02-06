لاودروب يلجأ للقضاء بعد إقالته من تدريب سوانزي سيتي

أعلن المدرب الدنماركي مايكل لاودروب، اليوم الخميس، أنه سيطلب المشورة القانونية بعد اقالته من منصب المدير الفني لنادي سوانزي سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض لاودروب الذي قاد سوانزي للقب كأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي، للاقالة بعد تعرض الفريق الى ست هزائم خلال ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي، ليصبح الفريق على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط.

وأصدر لاودروب بيانا عبر المؤسسة القانونية للدوري الإنجليزي، اشار فيه إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة امامه.

وقال لاودروب: "إنني بكل تأكيد سأطلب المشورة القانونية".

وأضاف "المؤسسة القانونية للدوري الإنجليزي ارسلت للنادي بالفعل تطلب تفسيرا مناسبا حول سبب اقالتي دون سابق انذار".

وأشار"لحين أتلقى الرد، ليس مسموحا لي أن أقول المزيد حول فسخ عقدي".

وأكد"في الوقت الذي جاءت فيه النتائج في الدوري محبطة مؤخرا، فمازلنا في المركز 12، ومن الواضح للجميع عدد النقاط الذي يفصل بين أصحاب المراكز الـ11 الأولى".

