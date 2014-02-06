معاقبة روما بحرمان جزئي من جماهيره بسبب "العنصرية"

عاقبت رابطة الدوري الايطالي لكرة القدم نادي روما بخوض مباراتيه المقبلتين على ارضه خلف أبواب مؤصدة "جزئيا" بسبب الاغاني "ذات الطبيعة العنصرية" التي انشدها جمهوره، أمس الاربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس ضد نابولي (3-2).

وهذه العقوبة تعني بان المدرجين الشمالي والجنوبي من الملعب الاولمبي لن يكون باستطاعتهما استقبال جمهور فريق العاصمة في مباراتيه المقبلتين على ارضه ضد سمبدوريا (16 فبراير الحالي) وانتر ميلان (الثاني من مارس المقبل).

وذكر بيان صادر عن رابطة الدوري بان قسما من جمهور روما كان يغني خلال مباراة الامس: "اغسلهم، اغسلهم، اغسلهم بحمم فيسوف"، في اشارة الى بركان فيسوف الذي انفجر عام 79 قبل الميلاد ما ادى الى تدمير المدينة، وغالبا ما تلجأ جماهير الفرق المنافسة الى هذه الاغنية من اجل اثارة حفيظة جمهور نابولي.