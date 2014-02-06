نبيل بن طالب.. يقترب من منتخب الجزائر

اقترب لاعب وسط توتنهام الانكليزي الشاب نبيل بن طالب (19 عاما) من الانضمام الى منتخب الجزائر لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في مونديال البرازيل 2014، بحسب ما ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" على موقعها الرسمي.

وكتبت المجلة ان مساعد مدرب المنتخب الاخضر نور الدن قريشي راقب اللاعب في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي (1-5) في البرميير ليغ، وان تفاصيل بسيطة يتعين حلها مع فريقه اللندني قبل الانضمام الى محاربي الصحراء.

وبحال نجاح ضمه، سيستدعى بن طالب (19 عاما) لخوض مباراته الدولية الاولى ضد سلوفينيا في 5 مارس المقبل في البليدة.

وذكرت صحف محلية ان رئيس الاتحاد الجزائري محمد روراوة التقى باللاعب وعائلته من اجل الحصول على الاوراق اللازمة لاستخراج جواز سفر جزائري له، بعدما وعده بالمشاركة في المونديال المقبل، وان اللاعب الموهوب منح موافقته المبدئية لقريشي بعدما التقى به في انجلترا.

وحمل بن طالب، المولود في ليل، الوان منتخب فرنسا تحت 19 عاما ودرس الاتحاد الفرنسي ملفه مؤخرا اذ كان ينوي استدعاءه لخوض المباريات الودية المقبلة.