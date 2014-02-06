بيليه مازحاً: مارادونا يحبني

قلل لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل بيليه من حجم خلافاته التاريخية مع نظيره الأرجنتيني دييغو مارادونا، بعد أن قال الأخير إنه حصل قبل"الجوهرة السوداء"على جائزة كرة ذهبية فخرية.

وقال أكبر نجم في تاريخ كرة القدم البرازيلية /73 عاما/ خلال فعالية أقيمت ليلة امس الأربعاء في ريو دي جانيرو: "مارادونا يحبني. الأرجنتينيون يحبون المقارنات. كان لديهم لاعبون كبار مثل (ألفريدو) دي ستيفانو، و(عمر) سيفوري ومارادونا و(ليونيل) ميسي. أقول دائما كثيرا لأصدقائي الأرجنتينيين : عليهم أولا أن يقرروا من هو الأفضل في الأرجنتين، ثم يقرروا بعدها من هو الأفضل في العالم".

وجاءت التصريحات التي تسببت في سخرية بطل العالم ثلاث مرات مع البرازيل في مونديالات السويد 1958 وتشيلي 1962 والمكسيك 1970 ، على لسان النجم الأرجنتيني في يناير، خلال مقابلة ذكر فيها أنه حصل على جائزة الكرة الذهبية في باريس.

وأضاف "القول (مثلما قال بيليه) إنه كان أول من حصل على الجائزة خطأ".

وفضلا عن ذلك التوضيح، أطلق أسطورة الأرجنتين هجوما على بيليه بتأكيده أن البرازيلي "دائما ما سيتم تذكره كثاني أفضل لاعب في التاريخ بعد مارادونا".

وأضاف "في بلده نفسها، هو الرياضي الأفضل بعد آيرتون سينا. بيليه دائما ما سيكون ثانيا، سواء في كرة القدم العالمية، أو في الرياضة البرازيلية. الأمر المحزن هو أنه الثاني وسيبقى كذلك".